Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten"

Zulte Waregem heeft werk aan de winkel. Met nog drie speeldagen voor de boeg staat het team op een twaalfde plaats, maar moet het toch angstvallig achter zich kijken. De Relegation Play-offs vermijden is en blijft het doel.

Zulte Waregem was als promovendus zeker niet slecht aan het seizoen begonnen, maar de doelstelling bleef altijd hetzelfde: zo snel mogelijk in veiligheid zijn en een rustig seizoen draaien bij de terugkeer naar het hoogste niveau.

Gaat Zulte Waregem zich snel redden?

Met nog drie speeldagen in de reguliere competitie is er plots toch stress. Na de late nederlaag tegen KV Mechelen van vorige week moet toch nog steeds naar beneden gekeken worden. Cercle Brugge, OH Leuven en La Louvière staan klaar om Essevee naar play-off 3 te sturen.

Degraderen? Dat zal vermoedelijk niet gebeuren, want de kloof op Dender is elf punten en zelfs de laatste krijgt nog een kans om degradatie te ontlopen. Maar de top-12 halen blijft de komende drie speeldagen wel hét eerste doel.

Zulte Waregem rekent op de steun van de fans

Doelman Brent Gabriël blijft erin geloven: "Ik heb echt vertrouwen in een goede afloop. Ik zie ook hoe iedereen keihard werkt en elkaar steunt. De sfeer in de kleedkamer is nog steeds heel fijn. Hier heb je geen roddels of sluimerende conflicten."



"We zijn er echt voor elkaar en dat is fijn om te merken", is hij duidelijk in Het Nieuwsblad. En dan moet er in een thuiswedstrijd tegen Standard uitgepakt worden met een belangrijke driepunter: “Met de steun van ons publiek zijn we tot veel in staat, dat hebben we al genoeg bewezen.”