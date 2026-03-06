Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken

Een vertrek van Nazinho bij Cercle Brugge lijkt stilaan dichterbij te komen. De 22-jarige linksback geniet al langer interesse uit het buitenland en ook in Duitsland wordt zijn dossier nauwlettend gevolgd.

Zo heeft VfB Stuttgart volgens Sky Germany al eerste contacten gelegd om de situatie van de flankverdediger te verkennen. De club ziet in Nazinho een speler met veel potentieel en een profiel dat perfect past bij hun aanvallende speelstijl.

De Bundesliga-club is bovendien volledig op de hoogte van zijn contractuele situatie en prestaties. Nazinho groeide de voorbije seizoenen uit tot een vaste waarde bij de Vereniging en liet ook dit seizoen opnieuw zijn offensieve kwaliteiten zien met drie doelpunten en vier assists.

Cercle Brugge vraagt tussen de 6 en 8 miljoen voor Nazinho

Toch lijkt een transfer naar Stuttgart voorlopig nog niet meteen voor de deur te staan. Cercle Brugge zou namelijk een bedrag tussen zes en acht miljoen euro vragen voor zijn linksback, een prijs die de Duitse club momenteel te hoog vindt.

Nazinho ligt nog onder contract tot 2028 en de Bruggelingen zitten daardoor in een sterke onderhandelingspositie. Als de interesse blijft aanhouden, kan de Vereniging komende zomer mogelijk een stevige transfersom incasseren.



Stuttgart is overigens niet de enige club die hem volgt. De Portugese verdediger zou ook bij meerdere Europese teams op de radar staan, waardoor het dossier rond zijn toekomst de komende maanden ongetwijfeld nog een vervolg krijgt.