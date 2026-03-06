Vorig jaar nog op training met Isco en Antony, nu op weg naar promotie in België

Vorig jaar nog op training met Isco en Antony, nu op weg naar promotie in België
Foto: © photonews

KV Kortrijk is tot op heden nog steeds op weg naar de Jupiler Pro League. Het is aan De Kerels om de komende weken te blijven presteren om de top-2 vast te houden. En dan is de vraag wie er mee de overstap naar het hoogste niveau zal maken.

Beveren is al zeker van promotie en gaat een van de komende weken ook de titel in de Challenger Pro League mogen vieren normaliter. KV Kortrijk van zijn kant is dan weer klaar om de tweede plaats helemaal te grijpen.

KV Kortrijk zet stappen richting Jupiler Pro League

Ook die plek geeft recht op een ticket voor de Jupiler Pro League. Kortrijk heeft zes punten meer dan Beerschot én nog een wedstrijd minder gespeeld, dus de komende zeven weken mogen ze het gaan proberen af te maken.

Een van de sterkhouders dit seizoen bij Kortrijk is Rudy Kohon. De 21-jarige Fransman met een Ivoriaans paspoort kwam afgelopen zomer naar het Guldensporenstadion en is er vaste prik in de defensie met een goal en een assist in achttien wedstrijden ondertussen.

Rudy Kohon maakte de juiste keuze met KV Kortrijk

"Ik heb de juiste keuze gemaakt om naar Kortrijk te komen. Bij Betis trainde ik samen met grote namen als Isco en Antony, maar echt doorbreken zat er daar niet in. Dit is de perfecte stap in mijn carrière", aldus Kohon in Het Laatste Nieuws.


De match tegen Lommel kan een nieuwe stap in de goede richting zijn richting de JPL, het grote doel van Kohon: "Dat is inderdaad het doel. Hopelijk kan ik me volgend jaar tonen op dat niveau", aldus nog Kohon. 

Volg Lommel SK - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (07/03).

