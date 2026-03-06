Barcelona toont grote interesse in ex-speler van... Westerlo

Luka Vuskovic maakte al indruk bij Westerlo en laat nu opnieuw van zich horen in Duitsland. De verdediger van Hamburger SV is één van de verrassende uitblinkers van de Bundesliga dit seizoen en heeft zijn naam stevig gevestigd in het Europese voetbal.

De Tottenham-huurling scoorde dit seizoen al vier keer en leverde een backheel-goal in de derby af die werd verkozen tot Goal of the Year 2025. Daarnaast valt zijn precisie op: 84 procent van zijn passes komt aan en hij wint 68 procent van zijn duels.

Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt. Volgens Sky Sport Germany hebben Barcelona en zijn entourage al “initiële gesprekken” gevoerd over een mogelijke transfer. De Spaanse grootmacht wil trainer Hansi Flick een nieuwe verdediger geven voor volgend seizoen.

Luka Vuskovic - ex-Westerlo - trekt belangstelling van Barcelona

Hamburg wil Vuskovic het liefst houden, maar erkent dat dat praktisch onmogelijk is. Claus Costa, directeur profvoetbal bij HSV, zei tegen Sport1: “Contractueel is er geen kans dat hij blijft. Het is puur een huurcontract en we kunnen Luka niet voor langere tijd aan HSV binden.”

Vuskovic keert deze zomer terug naar Tottenham, maar de situatie bij de club in Noord-Londen is gespannen. Na de nederlaag tegen Crystal Palace staat Spurs slechts één punt boven de degradatiestreep in de Premier League.

Met zijn sterke statistieken, indrukwekkende optredens in Hamburg en ervaring uit het seizoen bij Westerlo, lijkt Vuskovic een veelgevraagd talent op de transfermarkt. De zomer kan hem een stap naar een topcompetitie zoals La Liga of de Premier League opleveren.



