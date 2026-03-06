Zeer alarmerende cijfers! Voetbal Vlaanderen trekt aan de alarmbel

Foto: © photonews

Het Belgisch voetbal zet deze week een krachtig signaal tegen geweld. Spelers en supporters dragen rode strepen op hun wangen als symbool van de campagne 'Samen sterk tegen geweld', een initiatief van alle voetbalfederaties. 

De actie komt niet toevallig, want cijfers van Voetbal Vlaanderen tonen een alarmerende stijging van grensoverschrijdend gedrag. In 2024 registreerde Voetbal Vlaanderen 1.266 meldingen, maar in 2025 steeg dat aantal met 30% naar 1.644. Vooral meldingen van grensoverschrijdend gedrag namen fors toe: van 499 in 2024 naar 713 in 2025, een stijging van bijna 43%. Volgens de federatie wijst dat ook op meer vertrouwen in het meldsysteem.

Grensoverschrijdend gedrag kent verschillende vormen. Psychologisch geweld, zoals uitschelden of vernederen, komt het meest voor, gevolgd door fysiek geweld, pesten en seksueel geweld. “Het is een misvatting dat geweld enkel tussen trainer en speler voorkomt", benadrukt Voetbal Vlaanderen. Vaak speelt het zich af tussen spelers onderling of tussen spelers en supporters.

Meldingen van grensoverschrijdend gedrag stegen met 43 procent vorig jaar

Voetbal Vlaanderen benadrukt dat het relatief aantal incidenten per wedstrijd laag is, gezien de 347.916 leden en 330.000 wedstrijden per jaar. “Uiteraard is elk incident één te veel", zegt Nand De Klerck. “Het ligt niet aan het voetbal, maar is een maatschappelijk probleem dat zich ook in onze sport manifesteert.”

Elke Vlaamse sportfederatie moet een Aanspreekpunt Integriteit (API) aanstellen. Dit zijn opgeleide vertrouwenspersonen die sporters ondersteunen en doorverwijzen naar hogere instanties bij ernstige incidenten. Sinds het seizoen 2023-2024 heeft Voetbal Vlaanderen clubs verplicht deze API’s te hebben.

Tot nu toe werden 1.401 vrijwilligers opgeleid en voldoet 85% van de clubs aan de verplichting. Vanaf volgend seizoen riskeren clubs die geen API hebben een boete van 50 euro per maand. Het doel is een veilige sportomgeving te creëren, waar de rode streep symbool staat voor gedeelde verantwoordelijkheid tegen geweld.

