Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

De boycot van de Antwerp-supporters voor de verplaatsing naar La Louvière is geen geïsoleerd incident. Eerder dit seizoen lieten ook fans van Club Brugge en Anderlecht verstek gaan. Of al die boycots dit seizoen zoden aan de dijk gaan brengen, is echter de vraag.

Telkens hetzelfde verhaal: het uitvak is te klein, de toegelaten capaciteit te beperkt, de frustratie te groot. Maar wie denkt dat dit simpelweg een kwestie is van “meer tickets vrijmaken”, onderschat hoe complex het probleem intussen geworden is.

Clubs moeten handelen naar beslissing van lokale politie

In België ligt de beslissingsmacht in veel gevallen niet bij de clubs en evenmin bij de Pro League, maar bij de ordediensten. Het is de lokale politie die per wedstrijd bepaalt hoeveel bezoekende supporters veilig kunnen worden ontvangen. Die inschatting is bindend. Clubs moeten zich daar naar schikken, hoe graag ze ook meer fans zouden toelaten. In bijvoorbeeld Westerlo hebben ze geen korps ter beschikking zoals in Brussel.

Dat botst met de realiteit van topclubs, die structureel veel volk meenemen op verplaatsing. Wanneer zo’n ploeg aantreedt in een stadion met een beperkt bezoekersvak, zoals bij RAAL La Louvière, ontstaat automatisch spanning. De vraag overstijgt het aanbod ruimschoots. Bij de bouw van hun nieuwe stadion heeft La Louvière daar geen rekening mee (willen) houden.

Supporters wijzen er vaak op dat niet elke wedstrijd een risicomatch is. Waarom dan toch zulke beperkingen? Omdat de veiligheidsanalyse breder gaat dan enkel de historische rivaliteit. Politiezones houden rekening met beschikbare manschappen, andere evenementen in de stad en algemene dreigingsniveaus. Voetbal is maar één puzzelstuk in een groter veiligheidsplaatje.

Structureel zijn aanpassingen aan stadions moeilijk

Daar komt bij dat heel wat Belgische stadions gebouwd zijn in een andere tijd. Bezoekersvakken werden vroeger kleiner ingetekend, vanuit het idee dat uitpubliek beperkter zou reizen. Vandaag is dat anders. Structureel uitbreiden vraagt echter zware investeringen, vergunningen en soms zelfs hertekening van volledige tribunes. Dat doe je niet tussen twee speeldagen door.



Er speelt ook een economisch spanningsveld. Elke extra plaats voor uitfans betekent mogelijk minder tickets voor de eigen achterban. Voor kleinere clubs is dat een moeilijke evenwichtsoefening. Zij willen hun stadion maximaal vullen met thuissupporters, zonder structureel inkomsten te verliezen om tegemoet te komen aan piekmomenten bij topaffiches.

Geen probleem van enkel La Louvière

Intussen probeert de Pro League te bemiddelen en wordt gekeken naar technologische oplossingen om veiligheidscontroles te verfijnen. Maar zelfs met betere identificatie blijft de finale beslissing bij de ordediensten liggen. Zolang zij het laatste woord hebben – en dat is wettelijk zo bepaald – zal elke match opnieuw individueel beoordeeld worden.

Het is dus een algemeen probleem in het Belgische voetbal, geen dossier dat enkel La Louvière of één specifieke club viseert. Veiligheid, infrastructuur, wetgeving en emotie lopen door elkaar. En precies daarom is er geen snelle, eenvoudige oplossing.