Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De boycot van de Antwerp-supporters voor de verplaatsing naar La Louvière is geen geïsoleerd incident. Eerder dit seizoen lieten ook fans van Club Brugge en Anderlecht verstek gaan. Of al die boycots dit seizoen zoden aan de dijk gaan brengen, is echter de vraag.

Telkens hetzelfde verhaal: het uitvak is te klein, de toegelaten capaciteit te beperkt, de frustratie te groot. Maar wie denkt dat dit simpelweg een kwestie is van “meer tickets vrijmaken”, onderschat hoe complex het probleem intussen geworden is.

Clubs moeten handelen naar beslissing van lokale politie

In België ligt de beslissingsmacht in veel gevallen niet bij de clubs en evenmin bij de Pro League, maar bij de ordediensten. Het is de lokale politie die per wedstrijd bepaalt hoeveel bezoekende supporters veilig kunnen worden ontvangen. Die inschatting is bindend. Clubs moeten zich daar naar schikken, hoe graag ze ook meer fans zouden toelaten. In bijvoorbeeld Westerlo hebben ze geen korps ter beschikking zoals in Brussel.

Dat botst met de realiteit van topclubs, die structureel veel volk meenemen op verplaatsing. Wanneer zo’n ploeg aantreedt in een stadion met een beperkt bezoekersvak, zoals bij RAAL La Louvière, ontstaat automatisch spanning. De vraag overstijgt het aanbod ruimschoots. Bij de bouw van hun nieuwe stadion heeft La Louvière daar geen rekening mee (willen) houden.

Supporters wijzen er vaak op dat niet elke wedstrijd een risicomatch is. Waarom dan toch zulke beperkingen? Omdat de veiligheidsanalyse breder gaat dan enkel de historische rivaliteit. Politiezones houden rekening met beschikbare manschappen, andere evenementen in de stad en algemene dreigingsniveaus. Voetbal is maar één puzzelstuk in een groter veiligheidsplaatje.

Structureel zijn aanpassingen aan stadions moeilijk

Daar komt bij dat heel wat Belgische stadions gebouwd zijn in een andere tijd. Bezoekersvakken werden vroeger kleiner ingetekend, vanuit het idee dat uitpubliek beperkter zou reizen. Vandaag is dat anders. Structureel uitbreiden vraagt echter zware investeringen, vergunningen en soms zelfs hertekening van volledige tribunes. Dat doe je niet tussen twee speeldagen door.

Lees ook... Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

Er speelt ook een economisch spanningsveld. Elke extra plaats voor uitfans betekent mogelijk minder tickets voor de eigen achterban. Voor kleinere clubs is dat een moeilijke evenwichtsoefening. Zij willen hun stadion maximaal vullen met thuissupporters, zonder structureel inkomsten te verliezen om tegemoet te komen aan piekmomenten bij topaffiches.

Geen probleem van enkel La Louvière

Intussen probeert de Pro League te bemiddelen en wordt gekeken naar technologische oplossingen om veiligheidscontroles te verfijnen. Maar zelfs met betere identificatie blijft de finale beslissing bij de ordediensten liggen. Zolang zij het laatste woord hebben – en dat is wettelijk zo bepaald – zal elke match opnieuw individueel beoordeeld worden.

Het is dus een algemeen probleem in het Belgische voetbal, geen dossier dat enkel La Louvière of één specifieke club viseert. Veiligheid, infrastructuur, wetgeving en emotie lopen door elkaar. En precies daarom is er geen snelle, eenvoudige oplossing. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

21:40
Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

21:20
Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

21:00
Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

17:00
Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

16:30
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

19:40
1
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

18:20
'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

19:00
1
De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden Analyse

De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden

18:40
1
'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

17:40
1
"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos De derde helft

"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos

17:20
Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

13:00
3
Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

19:10
🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

15:41
Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

16:15
Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht

Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht

11:20
8
Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

20:00
8
KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt Analyse

KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt

14:40
2
Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:21
Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

15:20
10
Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

18:00
1
'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

12:00
2
Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

16:45
5
Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

14:20
1
🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

16:00
4
Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken

Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken

10:01
2
Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

15:00
Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs

Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs

09:00
3
Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen

Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen

14:01
Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen?

Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen?

08:41
8
KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

13:15
1
Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

12:21
Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

13:30
Groot probleem voor Anderlecht en Taravel

Groot probleem voor Anderlecht en Taravel

08:00
1
Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

12:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 06/03 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog Venom#13 Venom#13 over Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht CCpl CCpl over Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club JaKu JaKu over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? FELIX25 FELIX25 over Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement nick!LFC nick!LFC over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk Frosties Frosties over Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven rinus michels rinus michels over 'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan' Vital Verheyen Vital Verheyen over Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved