Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

RWDM Brussels kreeg drie punten aftrek van de Licentiecommissie en ging daartegen in beroep, maar de club zit duidelijk in een diepe crisis. Eerder was al beslist dat het volgend seizoen met één strafpunt zou starten, maar intussen rijst zelfs de vraag of stamnummer twee überhaupt nog zal aantreden.

Achter de schermen klinkt steeds luider dat het voortbestaan van de club niet langer gegarandeerd is. De schuldenberg is zich immers aan het opstapelen. RWDM moest de voorbije maanden krabben om operationeel te blijven. De geldkraan van John Textor is al een tijdje afgesloten en de club heeft niet genoeg middelen om zelfbedruipend te zijn.

Terugkeer Huguinho druppel op hete plaat

Op 16 maart moet alles in orde zijn, maar het lijkt dweilen met de kraan open. De Braziliaan Huguinho werd teruggehaald door Botafogo en de club betaalde daar 1,5 miljoen euro voor, maar dat volstaat allemaal niet. Hoe ze het allemaal gaan aanzuiveren in minder dan 14 dagen is daarom een vraag.

Als er geen oplossing komt, verdwijnt de club al voor een derde keer. Telkens zijn er pogingen om de gloriejaren van weleer te laten herleven, maar het is gewoon een feit dat zonder mecenas niet genoeg geïnteresseerden zijn om in Molenbeek te investeren. Zeker nu er naast Anderlecht ook de concurrentie van Union is bijgekomen.

Heropstart en uiteraard kijkt men weer naar Thierry Dailly

Sponsors trekken eerder naar die twee clubs voor naambekendheid. Het is al zo dat er mensen aan het nadenken zijn om een herstart te maken. Daarbij valt uiteraard opnieuw de naam van ex-voorzitter Thierry Dailly. Die heeft dat al eens met succes gedaan, maar de club maakte daarna de fout om John Textor binnen te halen. Ook ex-CEO Gauthier Ganaye heeft veel schade toegebracht met een paar louche transfers en constructies.



Uit de as van RWDM Brussels zou dus straks - als het fout afloopt - opnieuw een RWDM kunnen herrijzen. Eentje dat zich zal moeten opwerken, maar waar de ambitie deze keer de realiteit niet mag overschrijden. Want de die hard-fans zien veel liever voetbal in pakweg Eerste Amateur dan geen voetbal of zich altijd zorgen maken...