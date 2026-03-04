Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws
Foto: © photonews

Diego Moreira, die afgelopen vrijdag in de Ligue 1 geblesseerd raakte aan de adductoren, lijkt geen al te zware blessure te hebben opgelopen. Zijn aanwezigheid bij de Rode Duivels tijdens de interlandperiode van maart lijkt echter sterk in het gedrang te komen.

Terwijl de Rode Duivels al zwaar getroffen zijn door blessures, krijgt Rudi Garcia enkele weken voor de interlandperiode van maart opnieuw slecht nieuws. Diego Moreira raakte vrijdag namelijk geblesseerd aan de adductoren tijdens de Ligue 1-wedstrijd tussen Strasbourg en Lens.

Het nieuws werd eerst bevestigd door zijn trainer Gary O'Neil, na de kwartfinale van de Coupe de France die dinsdag werd gewonnen tegen Stade de Reims. De Engelsman bleef wel voorzichtig optimistisch en schatte de afwezigheid op "tussen tien en vijftien dagen", op voorwaarde dat de MRI die deze week gepland staat geen ernstigere blessure aan het licht brengt.

Diego Moreira bevestigt blessure

Ook de 21-jarige Rode Duivel zelf reageerde via zijn Instagram-account en richtte zich tot de supporters van Strasbourg, waarbij hij zijn tijdelijke afwezigheid bevestigde.

"Een stap achteruit is geen nederlaag, het is een voorbereiding op een comeback. Er wacht me nu werk naast het veld. Tot over een paar weken, volk van Strasbourg", schreef Diego Moreira.

Daardoor lijkt hij waarschijnlijk de korte stage en de twee oefenwedstrijden tegen Mexico en de Verenigde Staten op Amerikaanse bodem te moeten missen. Toch een domper voor hem én bondscoach Rudi Garcia.

Lees ook... De timing is héél slecht: 'Rode Duivel verkeert in topvorm en... is net nu enkele weken buiten strijd met blessure'

