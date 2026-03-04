Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek"

Ruben Van Gucht heeft teruggeslagen. Na de uitspraken van Herman Brusselmans in De Tafel van Gert wilde hij toch even het woord richten richting de gevierde en soms gecontesteerde schrijver.

Ruben Van Gucht is de laatste weken en maanden alweer veel in het nieuws gekomen. Er zijn de geruchten over een scheiding met zijn Kroatische vrouw Blanka Vlasic, er is de zwangerschap van Charlotte Van Looy en dan zijn er nog de andere vriendinnen in zijn entourage.

Ruben Van Gucht reageert op uitspraken van Herman Brusselmans

Herman Brusselmans was streng in De Tafel van Gert. “Het staat allemaal in de pers, je mag er een mening over hebben. Ruben is een toffe gast, maar ze maken van zijn leven nu een soort heldenstatuut. Volgens mij maakt hij verschillende vrouwen ongelukkig.”

“Maar wie ben ik. Ik zou hem toch aanraden kalm te doen”, aldus Brusselmans. Ook Ruben Van Gucht zelf hoorde die woorden aan en was zeer duidelijk daarover in zijn reactie in Goeimorgen Morgen bij Peter Van De Veire.

Ruben Van Gucht blijft zijn eigen leven leiden

“Ik ga gewoon mijn leven blijven leiden zoals ik het wil leiden, want het is mijn leven en ik bepaal zelf wat ik met mijn leven doe. Ik heb wel een probleem met die uitspraak, omdat hij spreekt over ‘volgens mij’. Ofwel spreek je met een paar vrouwen om tot die conclusie te komen, maar dat heeft hij niet gedaan.”



“Dan ben je volgens mij uit je nek aan het lullen … Ik denk dat Herman zich daar intellectueel gezien geen dienst heeft bewezen door zomaar gratuit te gaan verspreiden die op niets gebaseerd zijn. Bij uitbreiding stel ik me vragen bij de over-aandacht en het laconieke waarmee er naar mijn type relatie gekeken wordt.”