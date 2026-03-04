Opvallende interesse: 'Fenerbahçe meldt zich in Limburg voor speler van... Jong Genk'

KRC Genk dreigt een héél talentvol jeugdproduct te verliezen. Fenerbahçe SK heeft zich in Limburg gemeld voor Kenan Haroun.

De Turkse media weten dat Fenerbahçe concrete interesse heeft in Kenan Haroun. De eerste contacten tussen de (entourage van) de speler en de Turkse topclub zijn reeds gelegd.

Haroun is momenteel aan de slag bij Jong Genk in de Challenger Pro League. De 18-jarige middenvelder is één van de sterkhouders bij de jonkies van De Smurfen.

Géén sinecure om Kenan Haroun weg te halen in Limburg

Al wordt het geen sinecure voor Fener om Haroun weg te halen in Limburg. De middenvelder heeft een contract tot medio 2029 in Genk. En dan heeft een reden.

De blauw-witte bestuurskamer gelooft in de kwaliteiten van Haroun. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op amper 250.000 euro. We hoeven er geen tekening bij te maken: voor dat bedrag is de middenvelder niét op te pikken.

Jongere neefje van Faris Haroun



Leuk om weten: Kenan is het jongere neefje van Faris Haroun. Laatstgenoemde is momenteel aan de slag als assistant-coach bij Antwerp FC. Als speler kwam hij onder meer uit voor KRC Genk, Watford FC en The Great Old.