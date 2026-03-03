Topkinesist Lieven Maesschalck komt met belangrijke update over Lukaku en De Bruyne

Kevin De Bruyne staat opnieuw op het veld bij Napoli. De Rode Duivel trainde mee met de groep en zet stappen richting zijn comeback. Ook Romelu Lukaku is intussen weer helemaal fit, wat hoopgevend nieuws is met het WK in zicht.

Kevin De Bruyne staat weer op het trainingsveld bij Napoli. Hij sloot daar bij de groep aan en lijkt zich op te maken voor zijn comeback, net zoals Romelu Lukaku onlangs deed. Hij scoorde zelfs het winnende doelpunt tegen Hellas Verona afgelopen wedstrijd.

Topkinesist Lieven Maesschalck heeft zowel KDB als Lukaku begeleid na hun zware blessures. Bij Sporza gaf hij een update over de huidige toestand van de Rode Duivel.

Maesschalck ziet twee Duivels richting topvorm evolueren

"Kevin De Bruyne is intussen een week in Napels en is zich goed aan het integreren. Alles verloopt naar wens. Ik denk dat Kevin zich langzaam aan kan klaarmaken voor zijn comeback. Dit was een heel grote scheur. Zeker na de operatie, is een andere aanpak vereist."

Met oog op het WK zal hij zeker topfit zijn. "100%. Kevin is een ervaren persoon en kent zijn lichaam perfect. Hij heeft binnen het proces van de revalidatie aangepast: van voeding tot en met slaap. Kevin heeft hard gewerkt, ook aan zijn conditie. In dit geval is dat een groot voordeel. Hij is een ware professional."



Over Lukaku moet niemand zich nog zorgen maken op dit moment. "Romelu is al een tijdje écht fit. Als het zo blijft verlopen, zijn ze beiden klaar voor het WK en kan Garcia op zijn beide oren slapen", besluit Maesschalck.