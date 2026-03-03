STVV breekt records en ziet fans storm lopen voor play-offs

STVV maakt zich klaar voor de Champions' Play-offs en de fans tonen zich enthousiast. De abonnementenverkoop loopt vlot, met al meer dan 4.000 bevestigde kaarten. Voor de wedstrijd tegen Union wordt zelfs een deel van Tribune West uitzonderlijk geopend.

Op Stayen staan nog minstens zeven topwedstrijden gepland dit seizoen, waaronder thuisduels tegen Cercle Brugge (8/3) en Union (22/3) in de reguliere competitie, plus vijf wedstrijden in play-off 1.

De Truiense thuishaven zal goed gevuld zijn. “Voor Cercle Brugge rekenen we op 7.000 à 8.000 supporters", zegt brand manager Bert Stas in HBvL. Tegen Union zijn de Noord- en Oosttribune al uitverkocht, vandaar de uitbreiding naar de tweede ring van Tribune West.

Ook voor de Champions' Play-offs blijven de verwachtingen hoog. Stas: “Meer dan 4.000 abonnementen zijn al bevestigd. Deze week loopt de voorrangsperiode van 1.500 reguliere abonnees af, dus we verwachten nog een duidelijke stijging.”

Hoogste aantal fans in negen jaar

Het hele seizoen trekt STVV recordcijfers. Met gemiddeld 7.681 toeschouwers per match is dat het hoogste aantal in negen jaar. Zelfs bij koude avonden en losse ticketverkoop blijft de opkomst hoog, zoals bij de wedstrijden tegen Zulte Waregem en Charleroi met telkens zo’n 6.400 supporters.



Voorzitter van het Truiense supportersverbond, Annemie Tilkens, ziet ook een sfeeromslag in het stadion. “De resultaten zitten mee, maar vooral: de spelers gaan er echt voor en winnen. De komst van een echte Truienaar als coach met Wouter Vrancken helpt daar natuurlijk ook bij.”