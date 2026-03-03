Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd"

Gezien de 5-1-zege van Anderlecht had de arbitrage geen doorslaggevende invloed op het verloop van de wedstrijd tegen Leuven. Maar een afgekeurd doelpunt van Anderlecht bleef toch voer voor discussie.

Door het doelpunt van Moussa Diarra af te keuren voor buitenspel bij het begin van de fase, ontnam de scheidsrechter de Malinese verdediger zijn allereerste goal voor Anderlecht. Tegelijk verhinderde hij dat Sporting tegen Leuven op voorsprong kwam en maakte hij ook de knappe dribbel van Nathan De Cat langs de achterlijn helemaal nutteloos.

Aan het begin van de actie stuurde Ilay Camara een lange bal naar Mihajlo Ilic. Leuven probeerde die diepe bal te onderscheppen, maar via een Leuvense verdediger kwam de bal uiteindelijk toch bij Ilic terecht, die licht buitenspel stond.

Een perfect geleide fase

Jonathan Lardot besprak de fase in Under Review en greep het moment aan om een punt uit het reglement te benadrukken: ook al raakte een Leuvenaar de bal, moest buitenspel wel degelijk gefloten worden. Alles draait rond het begrip controle over de bal: "In het begin kwam de lange bal van Anderlecht, en de Leuvense verdediger probeerde de bal te spelen op een ongecontroleerde manier. Hij probeerde de bal met het hoofd weg te werken, zonder controle over zijn lichaam. Dat is het belangrijkste element, want dat staat zo in het reglement".

"We spreken over een gecontroleerde actie, een gecontroleerde tussenkomst. Dat was hier niet het geval. De speler in buitenspelpositie raakte de bal meteen", aldus de baas van de Belgische scheidsrechters op DAZN, wat leidde tot het afkeuren van de actie.



Anderlecht moest dus wachten om de voorsprong op het scorebord te zetten. De Mauves stelden daarna wel gerust door nog vier keer te scoren.