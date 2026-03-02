Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

Antwerp pakte een broodnodige 1-0-zege tegen STVV en hield zo de rode zone op afstand. Toch hangt er een schaduw over de overwinning, want de aanvoerder mist de volgende cruciale afspraak.

Antwerp heeft afgelopen weekend met 1-0 gewonnen van STVV. The Great Old boekte op die manier een deugddoende zege en belangrijke zege. De rode zone kwam namelijk al dicht bij.

Anthony Valencia maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Antwerp koos voor een heel laag blok en dat plan werkte duidelijk. De Truienaars geraakten er maar niet doorheen.

Janssen geschorst voor lastige verplaatsing naar RAAL

Maar niet alles verliep volledig volgens plan. Kapitein Vincent Janssen pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen in de wedstrijd. Dat wil zeggen dat hij nu geschorst is.

De Nederlandse spits zal er dan niet bij zijn wanneer The Great Old het opneemt tegen RAAL La Louvière. Zo wordt de al moeilijke verplaatsing nog een stuk moeilijker.



Voor de laatste twee wedstrijden, thuis tegen Standard en op het veld van OH Leuven, kan Antwerp wel opnieuw op zijn aanvoerder rekenen. De club heeft nog een heel kleine kans op PO1.