Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

Racing Genk zette afgelopen weekend een belangrijke stap richting de top zes door AA Gent te verslaan. Analist Marc Degryse noemt het knap dat de Limburgers dit konden realiseren, zeker na de zware Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb op donderdag.

“Door de overwinning tegen AA Gent denk ik ook dat Racing Genk het zal redden. Toch wel knap van Genk om na die fysiek veeleisende wedstrijd deze prestatie op de mat te leggen", zegt Degryse in HLN.

Toch plaatst hij meteen enkele kanttekeningen bij de prestaties van Genk dit seizoen. “Ik heb het al eens aangegeven: Genk heeft een reeks voetballers die gewoon thuishoren in play-off 1. En toch haalt deze selectie maar 38 op 81 in de competitie, niet eens 50 procent van de punten.”

Marc Degryse heeft geen vertrouwen in doelman Lawal van Genk

Volgens Degryse betekent dat dat Genk het in de play-offs moeilijk kan krijgen. “Daarom denk ik ook niet dat Racing Genk potten kan breken in de play-offs. De doelman boezemt mij geen vertrouwen in, de defensie is niet stabiel genoeg, de spitsen zijn zeer jong.”

Hij waarschuwt ook de sportieve leiding. “Dimitri De Condé mag niet denken dat je met deze kern kampioen kunt spelen. Allemaal leuke voetballers, maar die 38 op 81 liegt niet.”

Degryse besluit dat Genk vooral moet bouwen aan stabiliteit en ervaring om echt mee te kunnen doen in de strijd om de titel. De overwinning op Gent is een stap in de goede richting, maar er ligt nog werk voor de club.