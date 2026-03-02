Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

De wedstrijd tussen KVC Westerlo en Union Sint-Gillis kreeg een staartje voor Clinton Nsiala. De 22-jarige verdediger liet zich provoceren en riskeert daarvoor een zware schorsing. Het Bondsparket vordert drie speeldagen effectieve uitsluiting na zijn rode kaart.

Het incident vond plaats in minuut 29. Nsiala had een fout van Union-aanvaller Marc Giger meegekregen en nam de bal in de handen. Giger sloeg die echter weg, waarop Nsiala furieus reageerde met een slaande beweging. De Union-speler ging neer.

Scheidsrechter Jan Boterberg aarzelde niet en trok meteen rood. In zijn wedstrijdverslag vermeldde hij wel dat Nsiala zich na afloop in de kleedkamer kwam verontschuldigen voor zijn reactie. Een gebaar dat in zijn voordeel kan spelen, maar de fout niet uitwist.

Drie speeldagen effectief en één met uitstel voor Nsiala?

Volgens het Bondsparket gaat het om “fysiek wangedrag nr. 3” uit de indicatieve tabel. Daarbij werd benadrukt dat de fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar werd gebracht en dat het hoofd tot de meest kwetsbare delen van het lichaam behoort. De intensiteit van de actie werd als middelmatig omschreven.

Het Bondsparket houdt wel rekening met het quasi blanco strafblad van Nsiala. Dat is het enige verzachtende element in het dossier. Toch luidt het voorstel vier speeldagen schorsing, waarvan drie effectief en één met uitstel.

Voor Westerlo komt dat bijzonder ongelegen. De Kemphanen hebben in de slotfase van de reguliere competitie nog slechts een waterkans op de Champions’ Play-offs en dreigen het daarin zonder hun verdediger te moeten stellen. De club kan wel nog in beroep gaan tegen de voorgestelde sanctie.