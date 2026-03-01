Eén van laatste transfers van Olivier Renard toont grote belofte: ambitie is duidelijk

Eén van laatste transfers van Olivier Renard toont grote belofte: ambitie is duidelijk
RSCA Futures maakte een opvallende indruk in The Nest in Roeselare met een overtuigende 0-5-zege tegen Club NXT. Het debuut van Mathys Angély, gehuurd van Wolfsburg, was daarbij één van de hoogtepunten. 

De centrale verdediger brak de wedstrijd open nadat Club NXT door een rode kaart voor Andre Garcia tot tien man was herleid. De Franse jeugdinternational, 1m90 groot en pas 19 jaar, werd door Anderlecht naar RSCA Futures gehaald met het oog op de eerste ploeg. 

“Angély kwam vrijdag op training aan met een goede mentaliteit. Hij toonde niet alleen goede voetjes, maar ook een prima mindset”, vertelde coach Jelle Coen bij Het Nieuwsblad

Mathys Angély lijkt een goeie aanwinst voor Anderlecht

“Die goal is uiteraard goed voor mijn integratie", zei Angély achteraf. “Ik kreeg de ruimte en aarzelde dan ook niet om af te drukken. Zeker bij hoekschoppen ruk ik graag mee op.” Zijn offensieve bijdrage was opvallend, maar defensief stond hij ook zijn mannetje.

Het debuut van Angély past in het grotere plan van RSCA Futures om jong talent klaar te stomen voor de eerste ploeg. “Het is de bedoeling om hem klaar te stomen voor de eerste ploeg, maar dat geldt natuurlijk voor alle spelers van RSCA Futures", aldus de coach.


Na twee overwinningen op rij heeft RSCA Futures nu het behoud zo goed als zeker. Angély kijkt echter al verder. “Ik ben vooral blij dat we wonnen. Zelf steek ik niet onder stoelen of banken dat ik naar Anderlecht kwam met het oog op de A-ploeg", sluit hij af.
 

