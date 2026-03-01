Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind"

Jérémy Taravel heeft nog geen match verloren als hoofdcoach van Anderlecht. Drie keer winst en één gelijkspel. Daarbij ook nog eens 13 gescoorde doelpunten in die matchen. Is hij dan echt de wonderdokter die paars-wit nodig had?

We zien het niet gebeuren dat Anderlecht nu nog een nieuwe coach gaat halen. Door de winst tegen OH Leuven heeft Taravel de Champions' Play-offs zo goed als veilig gesteld. Het plan is dan ook om hem tot het einde van het seizoen aan te houden.

De spelers willen voor hem vechten en dat bewijzen ze week na week. Daarnaast heeft hij hen ook meer vrijheid gegeven op het veld, vooral de aanvallende spelers. "Ik ben blij dat mijn spitsen vandaag scoorden", knikte Taravel. "Naast Thorgan ook Cvetkovic en een perfect ingevallen Bertaccini. Dat geeft hen vertrouwen."

Niet enkel zijn spitsen, maar ook Nathan De Cat lachte zich de tanden bloot. Zelfs voor de partij al, toen hij hoorde dat hij op de nummer 10 mocht spelen. "Hij was blij als een kind toen hij het hoorde", grijnsde Taravel. "Maar hij dacht dat hij enkel met de bal moest spelen. Ik zei hem dat hij ook zijn defensief werk moest doen."

Hartelijk weerzien tussen Taravel en Eden Hazard

De Cat keek zoals gewoonlijk op geen meter meer en was - ook weer zoals gewoonlijk - een uitblinker in het collectief. "Hij heeft graag de vrijheid. Hij was ook op links te vinden. Of ik hem ergens niet kan zetten? Tja, hij is een echte middenvelder, technisch sterk... Hij kan overal in de as spelen."

Achteraf kon er ook nog een knuffel voor Eden Hazard vanaf, die duidelijk blij was Taravel te zien. "Ik heb met hem bij Lille gespeeld hé", zei Taravel. "We hebben al wat gesproken, maar straks gaan we nog wat bijpraten."