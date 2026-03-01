Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd

Allahyar Sayyadmanesh is een van de meest opvallende aanvallende spelers bij Westerlo. Maar voordat hij naar de Kempen trok, kreeg de Iraniër een telefoontje van Vincent Kompany.

Allayhar Sayyadmanesh (24) tekende in januari 2024 bij Westerlo. Sindsdien is hij een belangrijke pion voor de Kemphanen en ook in het seizoen 2025-2026 presteert hij sterk, met 5 doelpunten en 4 assists in 22 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Toch had hij eerder al naar België kunnen komen — en zelfs naar een grotere club: RSC Anderlecht. Dat onthulde Sayyadmanesh in een interview met La Dernière Heure. Hij had zelfs contact met Vincent Kompany.

"Dat klopt, ik heb met Anderlecht gesproken en was dicht bij een transfer", zegt Sayyadmanesh. "Kompany wilde me en probeerde me te overtuigen door uit te leggen op welke positie ik zou spelen, hoe het team speelde en wat de filosofie van de club was. Hij hield echt van mijn profiel, maar het is er niet van gekomen."

Geen akkoord met Anderlecht

Sayyadmanesh stond zelf open voor een overstap naar het Lotto Park. Het was uiteindelijk tussen Hull City en Anderlecht dat geen akkoord werd bereikt. "Het zou een mooi project voor mij geweest zijn, maar de clubs raakten het niet eens", betreurt de Iraniër.



Sindsdien is Sayyadmanesh een belangrijke speler voor KVC Westerlo, waarvoor hij in totaal 12 doelpunten maakte en 12 assists gaf in 76 wedstrijden in alle competities. Hij hoopt ook met Iran deel te nemen aan het WK, al werpt de huidige geopolitieke situatie daar onzekerheid over.