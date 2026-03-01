Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken

Eden Hazard heeft openhartig teruggeblikt op zijn carrière bij RMC Sport en daarbij een opvallende spijt gedeeld. De voormalige Rode Duivel vindt het jammer dat hij nooit in België speelde.

Een van de meest opvallende passages gaat over zijn spijt dat hij nooit in België speelde. "Ik heb nooit echt contact gehad. Thorgan had bij Anderlecht getekend. Ik dacht dat het mooi zou zijn geweest om samen af te sluiten, al was het maar voor zes maanden. Dat is een beetje mijn enige spijt in het voetbal: dat ik nooit in de Belgische competitie heb gespeeld. Daarvoor hadden we in België moeten wonen. De kinderen wilden dat niet… en we voelen ons beter hier in Spanje."

Eden Hazard kwam ook terug op de herhaalde interesse van PSG. "Elk jaar had ik contact met hen. In mijn hoofd was het heel duidelijk. Toen ik Lille verliet, zei ik tegen mezelf dat ik niet meer in Frankrijk wilde spelen voor een andere club dan Lille. Als ik ooit zou terugkeren, dan om mijn carrière af te sluiten bij Lille, bijvoorbeeld. Voor de supporters en voor het noorden wilde ik niet bij PSG gaan spelen."

De Parijzenaars hadden nochtans sterke troeven. "Het was een geweldige club. Nasser (Al-Khelaïfi) kwam langs, er was veel geld en ze hadden altijd een ploeg om in de Champions League te spelen. Maar omdat het zo goed ging bij Chelsea, was mijn droom daarna om naar Real Madrid te gaan, niet naar PSG om daarna pas naar Real te trekken."

Real Madrid, een kinderdroom die een nachtmerrie werd

Hij belandde uiteindelijk in het Santiago Bernabéu, dat nog getekend was door het vertrek van Cristiano Ronaldo. "Ik ben niet gekomen om Cristiano te vervangen. Hij scoort 3.000 doelpunten per match, terwijl ik moeite heb om er één te maken. Ik kwam om mezelf te zijn, om Eden Hazard te zijn. Ik kwam om te genieten. Ik was als een kind bij mijn voorstelling in het Bernabéu. Ik was 28 en op mijn top. Er werd gesproken over een vreemde kleedkamer bij Real, maar dat klopte helemaal niet. Ik ben er fantastisch ontvangen."



Blessures gooiden echter roet in het eten. "Ik voelde me heel goed, tot Thomas Meunier me blesseerde. Dat was een keerpunt. Ik had twee of drie jaar eerder bij Chelsea al dezelfde breuk gehad. Ik kwam terug van blessure en raakte opnieuw geblesseerd aan dezelfde enkel tegen Levante. Daar zijn de problemen begonnen."