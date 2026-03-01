Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken

Eden Hazard onthult grootste gemis uit zijn carrière en dat heeft met de JPL te maken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Eden Hazard heeft openhartig teruggeblikt op zijn carrière bij RMC Sport en daarbij een opvallende spijt gedeeld. De voormalige Rode Duivel vindt het jammer dat hij nooit in België speelde.

Een van de meest opvallende passages gaat over zijn spijt dat hij nooit in België speelde. "Ik heb nooit echt contact gehad. Thorgan had bij Anderlecht getekend. Ik dacht dat het mooi zou zijn geweest om samen af te sluiten, al was het maar voor zes maanden. Dat is een beetje mijn enige spijt in het voetbal: dat ik nooit in de Belgische competitie heb gespeeld. Daarvoor hadden we in België moeten wonen. De kinderen wilden dat niet… en we voelen ons beter hier in Spanje."

Eden Hazard kwam ook terug op de herhaalde interesse van PSG. "Elk jaar had ik contact met hen. In mijn hoofd was het heel duidelijk. Toen ik Lille verliet, zei ik tegen mezelf dat ik niet meer in Frankrijk wilde spelen voor een andere club dan Lille. Als ik ooit zou terugkeren, dan om mijn carrière af te sluiten bij Lille, bijvoorbeeld. Voor de supporters en voor het noorden wilde ik niet bij PSG gaan spelen."

De Parijzenaars hadden nochtans sterke troeven. "Het was een geweldige club. Nasser (Al-Khelaïfi) kwam langs, er was veel geld en ze hadden altijd een ploeg om in de Champions League te spelen. Maar omdat het zo goed ging bij Chelsea, was mijn droom daarna om naar Real Madrid te gaan, niet naar PSG om daarna pas naar Real te trekken."

Real Madrid, een kinderdroom die een nachtmerrie werd

Hij belandde uiteindelijk in het Santiago Bernabéu, dat nog getekend was door het vertrek van Cristiano Ronaldo. "Ik ben niet gekomen om Cristiano te vervangen. Hij scoort 3.000 doelpunten per match, terwijl ik moeite heb om er één te maken. Ik kwam om mezelf te zijn, om Eden Hazard te zijn. Ik kwam om te genieten. Ik was als een kind bij mijn voorstelling in het Bernabéu. Ik was 28 en op mijn top. Er werd gesproken over een vreemde kleedkamer bij Real, maar dat klopte helemaal niet. Ik ben er fantastisch ontvangen."


Blessures gooiden echter roet in het eten. "Ik voelde me heel goed, tot Thomas Meunier me blesseerde. Dat was een keerpunt. Ik had twee of drie jaar eerder bij Chelsea al dezelfde breuk gehad. Ik kwam terug van blessure en raakte opnieuw geblesseerd aan dezelfde enkel tegen Levante. Daar zijn de problemen begonnen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
Real Madrid
Eden Hazard

Meer nieuws

Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026

Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026

13:00
1
LIVE: Hayen wisselt op vier plaatsen bij Genk, Kanga in de spits en belangrijke afwezigheid bij Gent Live

LIVE: Hayen wisselt op vier plaatsen bij Genk, Kanga in de spits en belangrijke afwezigheid bij Gent

12:39
Charles Vanhoutte legt uit waarom hij mee naar het WK moet

Charles Vanhoutte legt uit waarom hij mee naar het WK moet

12:30
Sven Kums komt met heel verrassend advies voor Anderlecht en schuift opvallende naam naar voren

Sven Kums komt met heel verrassend advies voor Anderlecht en schuift opvallende naam naar voren

09:00
Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind" Reactie

Jérémy Taravel bewijst dat hij weet hoe hij de Anderlecht-spelers moet aanpakken: "Hij was blij als een kind"

10:15
Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd

Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd

11:00
1
Sven Kums wil nog wat kwijt over KAA Gent

Sven Kums wil nog wat kwijt over KAA Gent

11:30
Felice Mazzu heeft maar één woord om prestatie van OH Leuven tegen Anderlecht te beschrijven Reactie

Felice Mazzu heeft maar één woord om prestatie van OH Leuven tegen Anderlecht te beschrijven

08:15
🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem

🎥 Opvallend moment met scheidsrechter Jasper Vergoote zorgt voor hilariteit tijdens Mechelen-Zulte Waregem

10:30
LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen

LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen

09:45
Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

10:00
Thorgan Hazard maakt van familiereünie een feestje en wint weddenschap met Taravel: "Hoop dat hij woord houdt" Reactie

Thorgan Hazard maakt van familiereünie een feestje en wint weddenschap met Taravel: "Hoop dat hij woord houdt"

07:30
Karel Geraerts zit met een heel groot probleem bij Stade Reims

Karel Geraerts zit met een heel groot probleem bij Stade Reims

09:30
CPL: RSCA Futures vernedert Club NXT, Beerschot pakt belangrijke punten en Lierse wint weer

CPL: RSCA Futures vernedert Club NXT, Beerschot pakt belangrijke punten en Lierse wint weer

08:20
Bayern München zet grote stap richting titel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München zet grote stap richting titel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:40
OH Leuven-verdediger Pletinckx héél hard voor zijn ploeg: "Kinderlijk! Onbegrijpelijk!" Reactie

OH Leuven-verdediger Pletinckx héél hard voor zijn ploeg: "Kinderlijk! Onbegrijpelijk!"

23:34
De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal" Reactie

De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal"

23:10
6
Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht

Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht

22:43
'AC Milan wil ex-Genkspeler die 20 (!) miljoen per jaar verdient'

'AC Milan wil ex-Genkspeler die 20 (!) miljoen per jaar verdient'

07:00
Antonio Conte komt met emotioneel betoog over Lukaku: "Ik weet hoe hard hij afziet"

Antonio Conte komt met emotioneel betoog over Lukaku: "Ik weet hoe hard hij afziet"

06:30
STVV laat voorlopige leidersplaats liggen: Wouter Vrancken benoemt de problemen Reactie

STVV laat voorlopige leidersplaats liggen: Wouter Vrancken benoemt de problemen

23:10
Emotionele Lukaku overmand door tranen: "Ik was ten dode opgeschreven"

Emotionele Lukaku overmand door tranen: "Ik was ten dode opgeschreven"

23:00
Standard-speler beleefde persoonlijk drama voor duel tegen La Louvière: "Ik kreeg deze ochtend het nieuws"

Standard-speler beleefde persoonlijk drama voor duel tegen La Louvière: "Ik kreeg deze ochtend het nieuws"

22:30
Weergaloze Lamal scoort eerste hattrick voor Barça, City en Liverpool pakken de volle buit

Weergaloze Lamal scoort eerste hattrick voor Barça, City en Liverpool pakken de volle buit

22:00
🎥 Antwerp kan opnieuw winnen en trainer Joseph Oosting heeft nog grote plannen

🎥 Antwerp kan opnieuw winnen en trainer Joseph Oosting heeft nog grote plannen

21:25
3
'Verse miljoenen lonken: jeugdproduct doet Club Brugge dromen van nieuwe jackpot'

'Verse miljoenen lonken: jeugdproduct doet Club Brugge dromen van nieuwe jackpot'

21:40
De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"

De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"

21:20
Nieuwe trofee voor Kompany? Bayern München slaat Dortmund helemaal uit de titelrace

Nieuwe trofee voor Kompany? Bayern München slaat Dortmund helemaal uit de titelrace

21:00
Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper

Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper

20:17
Klaar voor het WK? Scorende Lukaku bezorgt Napoli in extremis de drie punten

Klaar voor het WK? Scorende Lukaku bezorgt Napoli in extremis de drie punten

20:30
Het Clement-effect? Norwich wint wéér en zet opmars verder onder onze landgenoot

Het Clement-effect? Norwich wint wéér en zet opmars verder onder onze landgenoot

20:00
Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke"

Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke"

19:15
8
De opvallende statistiek van Thibaut Courtois tegen Manchester City

De opvallende statistiek van Thibaut Courtois tegen Manchester City

17:30
Challenger Pro League: bleef SK Beveren ook op speeldag 27 ongeslagen?

Challenger Pro League: bleef SK Beveren ook op speeldag 27 ongeslagen?

19:30
Standard-speler ziet zijn team op dit vlak zéér slecht acteren: "Het is een schande"

Standard-speler ziet zijn team op dit vlak zéér slecht acteren: "Het is een schande"

19:00
Arbnor Muja droomt groot met STVV: "Ik wil de reguliere competitie winnen"

Arbnor Muja droomt groot met STVV: "Ik wil de reguliere competitie winnen"

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 13:30 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 16:00 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 18:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

.. .. over Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026 Michy DC Michy DC over Fred Vanderbiest komt met excuses: "Een heel lelijke" Negenduuzend Negenduuzend over De Cat als 'nummer 10', alles kan hij! "Of ik die beweging heb afgekeken? Ik kijk niet naar voetbal" wilmabar123 wilmabar123 over Anderlecht miste opvallende transfer: Kompany had Westerlo-speler al overtuigd Thoma888 Thoma888 over KRC Genk - KAA Gent: - Sv1978 Sv1978 over KV Mechelen - Zulte Waregem: - Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Anderlecht - OH Leuven: 5-1 Ratko Svilar Ratko Svilar over Kleine revolutie in het voetbal: nieuwe regels vanaf WK Stigo12 Stigo12 over Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels" roeienongt roeienongt over 🎥 Antwerp kan opnieuw winnen en trainer Joseph Oosting heeft nog grote plannen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved