Emotionele Lukaku overmand door tranen: "Ik was ten dode opgeschreven"

Romelu Lukaku is terug. Onze landgenoot sukkelde de afgelopen maanden met een hamstringblessure en beleefde een moeilijke terugkeer. De winning goal tegen Hellas Verona deed hem dan ook zichtbaar heel veel deugd.

Lukaku moest tegen Verona opnieuw op de bank beginnen, maar werd in het slot ingebracht. De Rode Duivel had meteen impact en bekroonde zijn sterke invalbeurt in de extra tijd met de belangrijke winnende treffer.

Het leidde tot uitzinnige vreugde bij de topschutter van de Rode Duivels. Het was zijn eerste competitiegoal van het seizoen en zijn eerste na 281 dagen. Lukaku kan zo een punt zetten achter een moeilijke periode waarin hij niet alleen in de lappenmand lag, maar ook zijn vader verloor.

Het overlijden van zijn vader kwam hard aan

"Dit zijn moeilijke maanden geweest, op persoonlijk vlak", verklaarde Lukaku bijna in tranen voor de micro van DAZN, geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Het verlies van mijn vader kwam hard binnen."

"Maar ik ga voort", blijft hij strijdvaardig. "Voor mijn kinderen, mijn broers, voor Napoli. Ze hebben me hier al zo veel gegeven. Voor ik hier toekwam, was ik ten dode opgeschreven."

"Ik ben blij voor het team", voegde hij toe. "Het gaat dit jaar wat moeilijker, maar we willen er nog het maximale uithalen." Napoli is momenteel derde in de Serie A, op ruime afstand van koploper Inter. AC Milan is tweede.



