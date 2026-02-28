Challenger Pro League: bleef SK Beveren ook op speeldag 27 ongeslagen?

SK Beveren sloot vandaag zijn droomweek af met nog maar eens een nieuwe overwinning, deze keer tegen Olympic Charleroi. Zo gaat het feest in het Waasland onverminderd door.

Afgelopen zondag pakte SK Beveren de titel in de Challenger Pro League dankzij een 1-4-overwinning bij Patro Eisden en het puntenverlies van Beerschot tegen RWDM. Maar een feestje voor de eigen fans smaakt toch altijd wat zoeter.

En een feestje werd het tegen Olympic Charleroi, de allerlaatste in de stand. Christian Brüls trapte de vieringen op gang in de vijfde minuut met een schitterend schot in de kruising. De bezoekende doelman was kansloos.

Beveren krijgt hulp van Ndedi

Olympic Charleroi heeft de punten nodig in de strijd tegen de degradatie, maar het was Beveren dat zonder al te veel moeite controleerde in de eerste helft. 1-0 was de ruststand op de Freethiel.

Na de rust nam Olympic het initiatief in het laatste halfuur, maar het gaf zo ook ruimte weg, waarvan de Waaslanders profiteerden. Karl Ndedi maakte een owngoal en legde de wedstrijd in een beslissende plooi: 2-0.

Beveren wint dus en blijft ongeslagen dit seizoen. Olympic proeft opnieuw van de nederlaag na een 4 op 6 en deelt nog steeds de laatste plaats in het klassement met Club NXT.



