Kleine revolutie in het voetbal: nieuwe regels vanaf WK
Het hedendaagse voetbal blijft zich ontwikkelen. Zo zullen er vanaf het WK enkele nieuwe regels zijn. Wij sommen ze even voor jullie op.

IFAB is de organisatie die instaat voor de regelgeving in het internationale voetbal. Zij keurden enkele nieuwe regels goed. Het doel van deze regels is vooral om het tempo van de wedstrijd hoog te houden.

Vijf-seconden-regel

De doelman mag bij een uittrap de bal maar vijf seconden in zijn handen houden. Die regel bestaat al langer maar vanaf het WK geldt deze regel ook voor inworpen en doeltrappen.

Wanneer een speler te veel tijd neemt, verandert een doeltrap in een hoekschop voor de tegenpartij. In het geval van een inworp mag het andere team op die plaats inwerpen.

Snellere wissels

De meest ingrijpende regel is misschien wel die van de snellere wissels. Wanneer het bord voor de wissel aan de zijlijn de lucht in gaat, heeft een speler tien seconden om het veld te verlaten. Als dat niet het geval is, moet de invaller één minuut wachten langs de kant en speelt het team even met tien verder.

Geen komedie met blessures

Blessurebehandeling om tijd te rekken wordt ook uit het spel gehaald. Wanneer een speler een behandeling krijgt, moet die na het hervatten van het spel één minuut langs de zijlijn wachten voordat hij terug tussen de lijnen mag.

Meer taken voor VAR

Ook de VAR krijgt nog wat extra werk. Binnenkort mag de VAR ook ingrijpen bij een tweede gele kaart. Voordien was dat enkel het geval bij rechtstreeks rood. De VAR mag ook een signaal aan de scheidsrechter geven in het geval van een foutief toegekende hoekschop of doeltrap.

