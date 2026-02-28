Filip Joos en Franky Van der Elst over strijd om top-6: "Niemand daartoe capabel"

Filip Joos en Franky Van der Elst over strijd om top-6: "Niemand daartoe capabel"
Foto: © Photonews

De strijd om de play-offs kan nog héél spannend worden de komende vier speeldagen. Het afgelopen weekend deden Anderlecht en KV Mechelen heel goede zaken, maar ook de analisten durven niet meer met zekerheid zeggen wie het gaat halen.

“Iedereen die vrijdag KAA Gent heeft zien spelen tegen Cercle Brugge, ziet in dat Genk meer kans heeft op de Champions’ Play-offs dan Gent. Maar aan de andere kant: ze hebben elke kaar gereageerd, ook na de nederlaag tegen OH Leuven bijvoorbeeld.”

Filip Joos is kritisch voor alle ploegen in de strijd om top-6

“Toen zijn ze gaan winnen tegen Charleroi, dus ik durf niet zeggen dat ze nu niet gaan winnen in Genk. Er valt eigenlijk niets over te zeggen wie nu de top-6 gaat halen. Het is echt een brei daaronder, dus het is heel moeilijk te zeggen.”

“Je hebt niet het gevoel dat er een ploeg vanaf plaats vier – neem er Anderlecht ook maar bij  - capabel is om tien op twaalf te pakken in de laatste vier wedstrijden. Als Anderlecht 6 op 12 haalt, dan zijn ze er in principe bij”, aldus Filip Joos in 90 Minutes.

Franky Van der Elst ziet een makkelijk programma voor Standard

Franky Van der Elst: “Als je puur kijkt naar de behaalde punten en de matchen die nog volgen, dan zou je eigenlijk ook denken aan Standard. Want die hebben eigenlijk de meest haalbare tegenstanders van alle ploegen op die plaatsen.”

Lees ook... Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt
“Als je kijkt naar de prestaties van KV Mechelen in vergelijking met KAA Gent afgelopen weekend, dan kan je weer veel zeggen. Maar het is inderdaad moeilijk”, reageerde ook het icoon van Club Brugge op de moeilijke strijd. “Als Anderlecht wint van Leuven, gaat het al gek moeten lopen voor hen.”

