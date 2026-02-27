Hubert doet het pijnlijke relaas van blessure Promise David: "Het slechte nieuws kwam na de scan ..."

Union SG zal het een tijdje zonder scherpschutter Promise David moeten stellen. De Canadees blesseerde zich zwaar aan de heup en werd al geopereerd. Union-coach David Hubert had het vrijdag over zijn aanvaller.

David was dit seizoen al erg belangrijk voor de Brusselaars. Hij scoorde in totaal 15 goals, waarvan 9 in de competitie. Union verliest zijn meest productieve aanvaller en is zo toch wel onthoofd diep in de spits.

David Hubert schoof vrijdag aan voor zijn wekelijkse persbabbel en had het over zijn onfortuinlijke aanvaller, die hij rustig wil laten herstellen. "We moeten niet op de zaken vooruitlopen", wordt Hubert geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Hubert plakt geen datum op terugkeer

"Het zou gevaarlijk zijn om het nu al over de play-offs of het WK te hebben. Voor ons en voor hem. Het moet stap voor stap gaan. We willen er net geen datum op plakken", voegt hij toe. "Het goede nieuws is dat de operatie snel heeft kunnen plaatsvinden. Nu kan de revalidatie beginnen."

Hubert geeft toe dat het nieuws hard aankwam in onze hoofdstad. "Dit is een klap geweest", klinkt het. "Zeker omdat de eerste diagnose nog meeviel. Er was geen breuk. Maar het slechte nieuws kwam na de scan... We hoopten dat het slechts een kwestie van weken zou zijn, maar helaas."



De vraag is nu hoe Hubert de afwezigheid van David zal opvangen. Bovendien liggen ook Raul Florucz en Kevin Rodriguez momenteel in de lappenmand. Het is afwachten hoe Union aanvallend voor de dag zal komen dit weekend, wanneer het naar KVC Westerlo trekt.