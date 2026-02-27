Datum: 27/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27

LIVE: Wie anders dan Moussa Pape Fall

Goede kopbal van de boomlange Moussa Fall en de gelijkmaker staat op het bord. Pirard kwam niet goed uit en deze kans moet je Fall niet geven

Tijd   37' 1" 
30
Standard - La Louvière
29
 La Louvière heeft het zelfvertrouwen teruggevonden na de gelijkmaker
24

Goal 		Doelpunt van Pape Moussa Fall (Jordi Liongola)
Goede kopbal van de boomlange Moussa Fall en de gelijkmaker staat op het bord
23
 Marco Ilaimaharitra bracht Standard Luik op voorsprong via de strafschop stip en domineert de partij. Het kreeg wat halve kansen en één hele goede via Adnane Abid. La Louvière krijgt voorlopig geen fout aan de grond
18
 Bijna Hautekiet, maar Peano kon hem nog genoeg hinderen
11
 Bijna 2-0
Abid gaat door op rechts en kapt naar binnen. Hij wil met buitenkant rechts schieten, maar Peano kon nog juist de bal keren
5

Goal 		Doelpunt van Marco Ilaimaharitra (Penalty)
Marco Ilaimaharitra is degene die zich achter de bal zet na handspel van een speler van La Louvière. De ervaren middenvelder twijfelt niet en schiet de thuisploeg op voorsprong
3
 Krijgen we een penalty voor Standard? De VAR is het aan het nakijken...
VAR De scheidsrechter zag een bal op de arm en hij gaat op de stip
2

Penalty 		Penalty voor Standard
2
 Vuur en rook vanuit beide supportersvakken en de wedstrijd begon wat later, maar nu zijn we er toch aan begonnen.
1
 Standard - La Louvière: 0-0


Standard (Standard - La Louvière)
Standard: Lucas Pirard - Tobias Mohr - Ibe Hautekiet - David Bates - Henry Lawrence - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Marco Ilaimaharitra - Ibrahim Karamoko - Dennis Ayensa - Rafiki Said
Bank: Boli Bolingoli Mbombo - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Mitongo René - Josué Homawoo - Bernard Nguene - Mohamed El Hankouri - Charli Spoden - Belmin Dizdarević - Timothée NKada

La Louvière (Standard - La Louvière)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Wagane Faye - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Jordi Liongola - Joël Ito - Sami Lahssaini - Thierry Lutonda - Dario Benavides - Nachon Nsingi - Pape Moussa Fall
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Samuel Gueulette - Noah Makembo-Ntemo - Djibril Alain Lamego - Matthis Riou - Bryan Soumaré - Cristian Makaté - Owen Maës

Standard Standard
Pirard Lucas 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Mohr Tobias 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Hautekiet Ibe 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Bates David 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Lawrence Henry 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Mortensen Gustav 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Abid Adnane 6.8  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Ilaimaharitra Marco 6.8  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Karamoko Ibrahim 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Ayensa Dennis 6.4  
Said Rafiki 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bank
Bolingoli Mbombo Boli  
Mehssatou Nayel  
Kuavita Leandre  
René Mitongo  
Homawoo Josué  
Nguene Bernard  
El Hankouri Mohamed  
Spoden Charli  
Dizdarević Belmin  
NKada Timothée  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 6.0  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
Faye Wagane 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
Maisonneuve Maxence 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Okou Yllan 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Liongola Jordi A 7.3  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ito Joël 6.5  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Lahssaini Sami 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Lutonda Thierry 6.2  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Benavides Dario 6.3  
Nsingi Nachon 6.5  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Moussa Fall Pape 7.8  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Gueulette Samuel  
Makembo-Ntemo Noah  
Alain Lamego Djibril  
Riou Matthis  
Soumaré Bryan  
Makaté Cristian  
Maës Owen  
Majeed Ashimeru kent zijn straf na vroege rode kaart

Majeed Ashimeru kent zijn straf na vroege rode kaart

23/02 1

Voor zijn eerste basisplaats beleefde Majeed Ashimeru een bijzonder sombere zondag met RAAL. Zijn uitsluiting werd inmiddels herbekeken door het parket.

Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

11:20 4

Standard wil tegen La Louvière weer aansluiten bij de top zes van de Jupiler Pro League, gesteund door de terugkeer van David Bates. De 29-jarige Schot stond anderhalf jaar...

Hoe zit het nu met de overname van Standard?

Hoe zit het nu met de overname van Standard?

14:00 1

Standard ontvangt vrijdag RAAL La Louvière voor een Waalse derby mét inzet. De Luikenaars moéten winnen om de kansen op play-off 1 intact te houden. Pierre François kijkt e...

Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

16:00 2

In november 2024 meldden enkele collega's over intimidatie en beledigingen van Sébastien Grandjean en zijn doelmannentrainer richting Noah Makembo bij SL16 FC. Een versie d...

"Een WK-finale": belangrijke clash van dit weekend in JPL wordt wel héél stevig benaderd

"Een WK-finale": belangrijke clash van dit weekend in JPL wordt wel héél stevig benaderd

19:10

Vrijdagavond is er een pittige Waalse derby tussen Standard en La Louvière. Een "Waalse clash" die zowel in de tribunes als op het veld voor vuurwerk belooft te zorgen, tus...

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-0 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
