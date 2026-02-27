LIVE: Wie anders dan Moussa Pape Fall
Goede kopbal van de boomlange Moussa Fall en de gelijkmaker staat op het bord. Pirard kwam niet goed uit en deze kans moet je Fall niet geven
37' 1"
|
|
Pirard Lucas
|
| 6.0
Lucas Pirard @ Standard - La Louvière6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/9 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/8 (25%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
|
Mohr Tobias
|
| 7.1
Tobias Mohr @ Standard - La Louvière7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|3/4 (75%)
| Nauwkeurige lange ballen
|4/4 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
- Sleutelpasses: 2
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
|
Hautekiet Ibe
|
| 6.1
Ibe Hautekiet @ Standard - La Louvière6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/19 (89.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Bates David
|
| 6.5
David Bates @ Standard - La Louvière6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/27 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/10 (30%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
- Schoten op doel: 0/2
- Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
|
Lawrence Henry
|
| 6.6
Henry Lawrence @ Standard - La Louvière6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/22 (90.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Mortensen Gustav
|
| 6.2
Gustav Mortensen @ Standard - La Louvière6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/8 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Abid Adnane
|
| 6.8
Adnane Abid @ Standard - La Louvière6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/5 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Ilaimaharitra Marco
⚽
|
| 6.8
Marco Ilaimaharitra @ Standard - La Louvière6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|1
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/18 (83.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Penalty: 1
- Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
|
Karamoko Ibrahim
|
| 6.4
Ibrahim Karamoko @ Standard - La Louvière6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/7 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
|
Ayensa Dennis
|
| 6.4
Dennis Ayensa @ Standard - La Louvière6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
|
Said Rafiki
|
| 6.4
Rafiki Said @ Standard - La Louvière6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/2 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|Bank
|
Bolingoli Mbombo Boli
|
|
|
|
|
Mehssatou Nayel
|
|
|
|
|
Kuavita Leandre
|
|
|
|
|
René Mitongo
|
|
|
|
|
Homawoo Josué
|
|
|
|
|
Nguene Bernard
|
|
|
|
|
El Hankouri Mohamed
|
|
|
|
|
Spoden Charli
|
|
|
|
|
Dizdarević Belmin
|
|
|
|
|
NKada Timothée
|
|
|
|
|
|
|
Peano Marcos Hernán
|
| 6.0
Marcos Hernán Peano @ Standard - La Louvière6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/16 (68.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/14 (35.7%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
|
Faye Wagane
|
| 6.6
Wagane Faye @ Standard - La Louvière6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/18 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
|
Maisonneuve Maxence
|
| 6.3
Maxence Maisonneuve @ Standard - La Louvière6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/8 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
|
Okou Yllan
|
| 6.4
Yllan Okou @ Standard - La Louvière6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/16 (81.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/7 (14.3%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
|
Liongola Jordi
A
|
| 7.3
Jordi Liongola @ Standard - La Louvière7.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Sleutelpasses: 2
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Ito Joël
|
| 6.5
Joël Ito @ Standard - La Louvière6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/4 (25%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Lahssaini Sami
|
| 6.2
Sami Lahssaini @ Standard - La Louvière6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/12 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Lutonda Thierry
|
| 6.2
Thierry Lutonda @ Standard - La Louvière6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/5 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Benavides Dario
|
| 6.3
Dario Benavides @ Standard - La Louvière6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
|
Nsingi Nachon
|
| 6.5
Nachon Nsingi @ Standard - La Louvière6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/2 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Moussa Fall Pape
⚽
|
| 7.8
Pape Moussa Fall @ Standard - La Louvière7.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|31
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Schoten op doel: 1/2
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|Bank
|
De Schrevel Celestin
|
|
|
|
|
Gillot Nolan
|
|
|
|
|
Gueulette Samuel
|
|
|
|
|
Makembo-Ntemo Noah
|
|
|
|
|
Alain Lamego Djibril
|
|
|
|
|
Riou Matthis
|
|
|
|
|
Soumaré Bryan
|
|
|
|
|
Makaté Cristian
|
|
|
|
|
Maës Owen
|
|
|
|