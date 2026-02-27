LIVE: Wie anders dan Moussa Pape Fall

Standard: Lucas Pirard - Tobias Mohr - Ibe Hautekiet - David Bates - Henry Lawrence - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Marco Ilaimaharitra - Ibrahim Karamoko - Dennis Ayensa - Rafiki Said

Bank: Boli Bolingoli Mbombo - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Mitongo René - Josué Homawoo - Bernard Nguene - Mohamed El Hankouri - Charli Spoden - Belmin Dizdarević - Timothée NKada



La Louvière: Marcos Hernán Peano - Wagane Faye - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Jordi Liongola - Joël Ito - Sami Lahssaini - Thierry Lutonda - Dario Benavides - Nachon Nsingi - Pape Moussa Fall

Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Samuel Gueulette - Noah Makembo-Ntemo - Djibril Alain Lamego - Matthis Riou - Bryan Soumaré - Cristian Makaté - Owen Maës