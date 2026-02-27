Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

Standard wil tegen La Louvière weer aansluiten bij de top zes van de Jupiler Pro League, gesteund door de terugkeer van David Bates. De 29-jarige Schot stond anderhalf jaar aan de kant met blessures, maar wil nu bewijzen dat hij nog steeds een rots in de defensie is.

Bates vertelt open over de lange periode van frustratie. Eerst zorgden kuit- en daarna knieproblemen ervoor dat hij liefst 51 wedstrijden moest missen. “Het veld was dichtbij en tegelijkertijd zo veraf", zegt hij bij HBvL.

Vorige zondag speelde Bates tegen KRC Genk zijn eerste volledige wedstrijd sinds oktober 2024. “Na een jaar afwezigheid wil ik tonen dat ik nog goed genoeg ben voor Standard. Die blessures liggen hopelijk definitief achter me", aldus de verdediger.

David Bates wil weer basisspeler worden bij Standard

De Schotse centrale verdediger brengt ervaring en leiderschap in een defensie die dit seizoen vaak uitgedund was door blessures. Voor de wedstrijd tegen La Louvière kan coach Vincent Euvrard rekenen op vrijwel dezelfde selectie die vorige week een stunt neerzette in Genk.

Euvrard benadrukt dat vorige week gewonnen op Genk mooi was, maar dat de focus nu op La Louvière ligt. “We moeten afrekenen met een reeks slechte resultaten tegen de kleintjes. Thuis tegen de laatste drie hebben we dit seizoen slechts 1 op 9 gehaald", stelt hij.



Om voor het eerst sinds 2019 weer bij de Champions’ Play-offs te geraken, moet Standard consistent presteren. “We spelen nu al enkele weken met dezelfde ploeg en hetzelfde systeem. Dat moet ons helpen om in de laatste vier wedstrijden iets neer te zetten wat ons voordien niet lukte.”