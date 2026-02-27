Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels"

Senne Lammens maakt momenteel indruk bij Manchester United, waar hij zich tot eerste doelman heeft opgewerkt. Zijn prestaties in Engeland verrassen echter niemand die hem eerder van dichtbij zag spelen.

Ibe Hautekiet, verdediger bij Standard, speelde ooit samen met Lammens bij Club Brugge en zag toen al zijn talent. “Toen ik een jaar bij Club Brugge zat, heb ik thuis tegen mijn ouders gezegd dat hij een fenomenale carrière zou maken”, vertelt Hautekiet in Het Nieuwsblad.

Bij de Rode Duivels is Lammens voorlopig nog niet de eerste keuze, omdat Thibaut Courtois de voorkeur krijgt. Toch gelooft Hautekiet volledig in de toekomst van de jonge doelman: “Hij is 100% de toekomst van de Rode Duivels.”

Ibe Hautekiet is vol lof over Senne Lammens

Volgens Hautekiet ligt Lammens’ succes niet enkel aan zijn technische capaciteiten, maar ook aan zijn mentaliteit. “Zijn mentaliteit is ongezien. Heel gestructureerd en hij wijkt er geen millimeter vanaf. Als een robot misschien wel, maar dan een aangename versie voor alle duidelijkheid, want het is ook gewoon een toffe gast", zegt de verdediger.

Die professionele houding heeft volgens Hautekiet ook een positief effect op het hele team. “Voor een verdediging is het een zegen om zo iemand achter je te hebben staan. Het geeft enorm veel vertrouwen", legt hij uit.

Hautekiet sluit af met een persoonlijke noot over de impact van Lammens: “Ik heb mij – als ik het over vroeger heb – nooit zo zeker gevoeld op een veld als met Senne achter me. Het is echt een garantie voor rust en zekerheid achteraan.”