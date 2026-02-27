Genk-spelers kregen het te horen: Nicky Hayen hield zich niet in tijdens bibberavond tegen Dinamo Zagreb

Nicky Hayen kon donderdagavond opgelucht ademhalen na de kwalificatie van KRC Genk voor de achtste finales van de Europa League. De Limburgers versloegen Dinamo Zagreb pas na verlengingen en maakten het zichzelf daarbij bijzonder moeilijk.

“Ik ben hard geweest tijdens de rust", gaf Hayen toe na afloop. Genk kwam net voor de pauze op achterstand door een pijnlijke fout van doelman Lawal. “Zo’n tegendoelpunt wordt in Europa hard afgestraft. Dit soort fouten geeft de tegenstander extra energie", zei de coach. Volgens Hayen ontbrak het zijn ploeg in de eerste helft aan besef van het belang van de Europese wedstrijd.

Tijdens de rust sprak Hayen zijn spelers streng toe. “Dinamo toonde meer passie en fierheid. Wij gaven te veel ruimte weg. Na de pauze was het veel beter. De invallers deden het uitstekend

Hayen benadrukte het respect voor de Kroatische ploeg. “Dinamo mag je niet onderschatten. Ze hebben veel goede spelers en waren op de afspraak, ondanks dat we hen vorige week hadden verrast."

Opgeluchte Hayen benadrukte achteraf de fierheid

De coach wilde vooral het positieve gevoel vasthouden. “We zijn heel fier. Dit is belangrijk voor de club en voor de spelersgroep. We willen in de achtste finales onze huid zo duur mogelijk verkopen en zo ver mogelijk geraken in de Europa League.”

Voor Hayen draait de erkenning niet om zichzelf, maar om de spelers. “Iedereen kan zich in deze competitie in de kijker spelen. Zelf zoek ik geen erkenning, die is voor de spelers. Bij goede resultaten surf je als technische staf automatisch mee.”

