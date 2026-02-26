Ronduit indrukwekkend! Club Brugge heeft niet alleen de A-ploeg om héél fier op te zijn: niet subtop, maar top

Ronduit indrukwekkend! Club Brugge heeft niet alleen de A-ploeg om héél fier op te zijn: niet subtop, maar top
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wat de U19 van Club Brugge dit seizoen in de UEFA Youth League laten zien, is ronduit indrukwekkend. In een competitie waar de Europese elite haar grootste talenten etaleert, hebben de Bruggelingen zich niet alleen staande gehouden, maar zich ook tussen de absolute top genesteld.

In de League Phase eindigden ze als derde, na Chelsea en Benfica. Ze bleven wel mooi voor kleppers als Real Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao, Atlético Madrid en FC Barcelona. Dat zegt alles over de maturiteit en de kwaliteit van deze lichting.

Club NXT heeft de grootste namen gevloerd

Op papier zouden ze daar nochtans niet thuishoren. Met een geschatte marktwaarde van ongeveer vijf miljoen euro staat de kern pas dertiende in de rangschikking. Ter vergelijking: de jongeren van Arsenal vertegenwoordigen zo’n 21 miljoen euro, Benfica 12,5 en Real Madrid 12. Het verschil in middelen is duidelijk, maar op het veld vervaagt dat compleet.

Sportief maakten de Bruggelingen het verschil door grote namen één voor één te vloeren. Monaco, Atalanta, Bayern München en FC Barcelona gingen voor de bijl. Na vier speeldagen was de kwalificatie voor de knock-outfase al binnen, een statement van formaat in een toernooi waar details het verschil maken.

Een nederlaag bij Sporting in Lissabon zorgde even voor een realitycheck, maar in de slotwedstrijd van de groepsfase werd Arsenal opnieuw geklopt. Met 15 punten sloot Club de competitiefase af als derde. In de zestiende finales werd op Schiervelde nogmaals afgerekend met Monaco, wat de constante in hun campagne onderstreepte.

Prestige en internationale uitstraling van de jeugdwerking

In de achtste finales volgde een volwassen 0-1-zege op bezoek bij MSK Zilina. Geen franjes, geen overbodige risico’s, maar efficiëntie en controle. Het zijn kenmerken die je zelden ziet bij een ploeg die gemiddeld nog geen twintig jaar oud is.

De beloning is een kwartfinale tegen Atlético Madrid, dat zich pas na strafschoppen voorbij Maccabi Haifa wist te wurmen. Dat alles staat in schril contrast met de prestaties van Club NXT in de Challenger Pro League, waar het team onderin bengelt.

Maar het prestige en de internationale uitstraling van deze Youth League-campagne maken veel goed. Het toont aan dat de gekozen strategie – inzetten op talent en speelminuten – zijn vruchten afwerpt. Wat vandaag in Europa groeit, kan morgen het eerste elftal dragen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Club Brugge NXT

Meer nieuws

Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

19:40
'Red Bull geeft Jürgen Klopp zijn C4 en daar gaat Real Madrid meteen van profiteren'

'Red Bull geeft Jürgen Klopp zijn C4 en daar gaat Real Madrid meteen van profiteren'

19:20
Twee (of drie?) Belgische teams rechtstreeks in de Champions League volgend jaar? Er zijn nog kansen!

Twee (of drie?) Belgische teams rechtstreeks in de Champions League volgend jaar? Er zijn nog kansen!

19:00
Da's andere koek dan Westerlo... "Bij ons zouden die duels vier strafschoppen opleveren"

Da's andere koek dan Westerlo... "Bij ons zouden die duels vier strafschoppen opleveren"

19:10
Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

18:00
Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

15:30
"Misschien hebben we Standard onderschat": Zakaria El Ouahdi laat er geen enkele twijfel over bestaan

"Misschien hebben we Standard onderschat": Zakaria El Ouahdi laat er geen enkele twijfel over bestaan

18:20
Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

17:00
Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

17:10
3
🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

17:20
'Het is Anderlecht menens in strijd om Technisch Directeur: prioriteit is gesteld'

'Het is Anderlecht menens in strijd om Technisch Directeur: prioriteit is gesteld'

17:40
Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

16:15
1
Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

16:30
7
Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

16:00
Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

15:45
1
Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

15:00
DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

14:20
3
Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

14:40
Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

12:40
1
Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

14:10
1
Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" De derde helft

Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig"

14:00
5
'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

13:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

12:20
'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

13:00
1
Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

07:40
8
'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

12:20
SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

11:15
6
Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

12:00
9
KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

11:00
6
Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

11:40
4
Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

10:30
3
Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

11:20
Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

10:00
5
Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

09:00
1
LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

09:20
Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

09:32
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 Seraing Seraing
Lommel SK Lommel SK 2-0 RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 2-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-2 SK Beveren SK Beveren
KAA Gent KAA Gent 1-3 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt" Swakke25 Swakke25 over DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ronduit indrukwekkend! Club Brugge heeft niet alleen de A-ploeg om héél fier op te zijn: niet subtop, maar top patje teppers patje teppers over SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief Vital Verheyen Vital Verheyen over KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd" cartman_96 cartman_96 over Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering cartman_96 cartman_96 over Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden BrechtB BrechtB over Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand? Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over KRC Genk - Dinamo Zagreb: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved