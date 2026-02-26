Ronduit indrukwekkend! Club Brugge heeft niet alleen de A-ploeg om héél fier op te zijn: niet subtop, maar top

Wat de U19 van Club Brugge dit seizoen in de UEFA Youth League laten zien, is ronduit indrukwekkend. In een competitie waar de Europese elite haar grootste talenten etaleert, hebben de Bruggelingen zich niet alleen staande gehouden, maar zich ook tussen de absolute top genesteld.

In de League Phase eindigden ze als derde, na Chelsea en Benfica. Ze bleven wel mooi voor kleppers als Real Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao, Atlético Madrid en FC Barcelona. Dat zegt alles over de maturiteit en de kwaliteit van deze lichting.

Club NXT heeft de grootste namen gevloerd

Op papier zouden ze daar nochtans niet thuishoren. Met een geschatte marktwaarde van ongeveer vijf miljoen euro staat de kern pas dertiende in de rangschikking. Ter vergelijking: de jongeren van Arsenal vertegenwoordigen zo’n 21 miljoen euro, Benfica 12,5 en Real Madrid 12. Het verschil in middelen is duidelijk, maar op het veld vervaagt dat compleet.

Sportief maakten de Bruggelingen het verschil door grote namen één voor één te vloeren. Monaco, Atalanta, Bayern München en FC Barcelona gingen voor de bijl. Na vier speeldagen was de kwalificatie voor de knock-outfase al binnen, een statement van formaat in een toernooi waar details het verschil maken.

Een nederlaag bij Sporting in Lissabon zorgde even voor een realitycheck, maar in de slotwedstrijd van de groepsfase werd Arsenal opnieuw geklopt. Met 15 punten sloot Club de competitiefase af als derde. In de zestiende finales werd op Schiervelde nogmaals afgerekend met Monaco, wat de constante in hun campagne onderstreepte.

Prestige en internationale uitstraling van de jeugdwerking

In de achtste finales volgde een volwassen 0-1-zege op bezoek bij MSK Zilina. Geen franjes, geen overbodige risico’s, maar efficiëntie en controle. Het zijn kenmerken die je zelden ziet bij een ploeg die gemiddeld nog geen twintig jaar oud is.





De beloning is een kwartfinale tegen Atlético Madrid, dat zich pas na strafschoppen voorbij Maccabi Haifa wist te wurmen. Dat alles staat in schril contrast met de prestaties van Club NXT in de Challenger Pro League, waar het team onderin bengelt.

Maar het prestige en de internationale uitstraling van deze Youth League-campagne maken veel goed. Het toont aan dat de gekozen strategie – inzetten op talent en speelminuten – zijn vruchten afwerpt. Wat vandaag in Europa groeit, kan morgen het eerste elftal dragen.