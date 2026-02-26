Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

Bij FCV Dender EH is Hayk Milkon niet langer trainer. Het is al de tweede trainerswissel dit seizoen bij de club, die zich wil herlanceren met het oog op de Playdowns in de Belgian Pro League.

Na de training kreeg Milkon van sportief directeur Julien Gorius te horen dat de samenwerking werd stopgezet. Volgens de clubleiding moest een nieuwe coach voor een andere dynamiek zorgen in de strijd om het behoud.

Milkon reageerde sereen op zijn ontslag. “Ik vertrek niet als een dief. Ik heb van iedereen in de club afscheid genomen. Julien heeft me zijn beslissing met respect meegedeeld”, klonk het. Ook met algemeen directeur Belinda Siahaan sprak hij nog.

Hayk Milkon heeft naar eigen zeggen er alles aan gedaan bij Dender

De trainer verwees naar de moeilijke reeks van vier nederlagen op rij, een eerste sinds zijn aanstelling. “De teleurstellende resultaten hebben twijfel gezaaid over mijn prestaties. Tegen Genk werden we niet beloond, in Zulte Waregem gaven we weinig weg en bij OHL verloren we door een onterechte penalty.”

Toch toont Milkon begrip voor de beslissing. “Ik heb alles gedaan om Dender weer op de rails te krijgen, maar ik accepteer de keuze van de club als men denkt dat iemand anders de barragewedstrijden kan vermijden. Ik ben rationeel genoeg om dat te begrijpen.”



De voormalige assistent van Nicky Hayen en Ronny Deila ziet zijn stap naar Dender niet als een mislukking. “Ik beschouw dit niet als een stap achteruit in mijn carrière. Ik ben Julien dankbaar voor de kans als jonge trainer, ook al moest ik veel energie steken in een voortdurend wisselende technische staf.”