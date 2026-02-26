Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig"

Ruben Van Gucht is de laatste weken en maanden alweer veel in het nieuws gekomen. Er zijn de geruchten over een scheiding met zijn Kroatische vrouw Blanka Vlasic, er is de zwangerschap van Charlotte Van Looy en dan zijn er nog de andere vriendinnen in zijn entourage. Herman Brusselmans is streng.

Herman Brusselmans was deze week te gast in De Tafel van Gert. En daar wilde hij het toch eens hebben over Ruben Van Gucht, die de voorbije weken opnieuw een aantal keren in het nieuws is gekomen met zijn liederlijke leven.

Blanka Vlasic, Charlotte Van Looy, Valentine Besard: de vrouwen in het leven van Ruben Van Gucht

"Ze hadden me gevraagd om met een luchtig onderwerp te komen. Dan kom je al gauw uit bij Ruben Van Gucht. Er is nu een meisje van twintig dat zijn vriendin is, of toch zogezegd", aldus Brusselmans over een interview van Valentine Besard in HUMO.

"Het is eigenlijk niet lucht, maar droevig. Ik vind het droevig, want dat meisje weet niet wat haar status is in het leven van Ruben Van Gucht." Het is in ieder geval niet makkelijk om volgen: Van Gucht heeft een kind in Kroatië bij Vlasic en nu is dus ook Van Looy zwanger.

Herman Brusselmans heeft raad voor Ruben Van Gucht

Brusselmans vraagt zich af of Ruben Van Gucht zijn kind Mondo nog wel gaat zien, gezien de geruchten over een scheiding. "Ik vind dat meisje van 20 wel heel jong om in zo’n carrousel betrokken te worden", klinkt het nog.



“Het staat allemaal in de pers, je mag er een mening over hebben. Ruben is een toffe gast, maar ze maken van zijn leven nu een soort heldenstatuut. Volgens mij maakt hij verschillende vrouwen ongelukkig, maar wie ben ik. Ik zou hem toch aanraden kalm te doen." Het is niet de eerste keer dat Brusselmans kritisch is voor Van Gucht.