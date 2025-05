Herman Brusselmans is streng en heeft wat te zeggen over uitspraken Ruben Van Gucht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er was de voorbije dagen en weken weer heel wat te doen over Ruben Van Gucht. Die had een uitspraak gedaan in De Afspraak over Remco Evenepoel en diens schoonfamilie. Dat kwam hard aan bij Evenepoel & co.

Maandagavond deed Ruben Van Gucht enkele bedenkelijke uitspraken over de familie van Oumi. Hij zei onder meer dat Evenepoel voor hen "probeert te zorgen". Evenepoel diende Van Gucht stevig van antwoord en weerlegde zijn uitspraken. Veel te doen over uitspraken Daarop kwam Van Gucht met een audiobericht richting Evenepoel via Whatsapp, waarin volgens Evenepoel geen excuses zaten. Van Gucht nuanceerde later bij De Weekwatchers door te zeggen dat hij niets negatiefs bedoelde. "Het ging erover dat ik een beetje verrast was door de toon van zijn bericht en de woorden die hij daar gebruikt heeft", klonk het toen. De VRT heeft de zaak intern bekeken en was van oordeel dat Van Gucht geen fouten heeft gemaakt. Uit de bocht volgens Brusselmans Daar verschilt Herman Brusselmans dan weer van mening. "Ruben Van Gucht is uit de bocht gegaan met die opmerking", oordeelde hij in De Tafel van Tine. “Je moet nooit beginnen met ‘Ik heb van horen zeggen. Dat is altijd bullshit. En Evenepoel had er zich misschien niets moeten van aantrekken. Het is allemaal groter geworden dan het had moeten worden."