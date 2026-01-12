Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken"

Peter Vandenbempt gaf na het Gala van de Gouden Schoen zijn analyse van de gebeurtenissen. Hij schetste hoe de uitslag tot stand kwam en welke gevolgen die mogelijk heeft.

Beoordeling van de winnaar

Vandenbempt benadrukte dat de keuze voor Ardon Jashari volgens hem volledig te verantwoorden was. Hij wees erop dat de prijs dit keer duidelijk gebaseerd was op één stemronde. “Daar is helemaal niks mis mee”, klinkt het bij Sporza. “Je hoort mensen ook vaak de kritische bedenking maken: waarom wordt deze prijs niet uitgereikt op basis van een seizoen? Wel, dat is bij deze gebeurd. Want Jashari was met zekerheid de allerbeste van het seizoen 2024/2025.”

Daarnaast merkte hij op dat een onverwachte winnaar volgens hem een verfrissend element toevoegde aan het gala. De media creëren vooraf favorieten, stelde hij, waardoor spelers soms zelf beginnen te geloven dat ze zullen winnen.

“Het is ook aangenaam om nog eens zo'n verrassende winnaar te hebben. In de aanloop naar het gala worden er door de media natuurlijk favorieten gecreëerd.” In de praktijk betekende dit dat Christos Tzolis als topfavoriet zonder trofee naar huis ging.

Impact op Tzolis en Club Brugge

Volgens Vandenbempt had de clubleiding van blauwzwart wellicht liever een andere winnaar gezien. “Ze zullen het niet toegeven bij Club Brugge, maar ongetwijfeld zouden ze liever Vanaken of Tzolis gehad hebben”, klinkt het bij de analist.

Hij wees erop dat Tzolis zwaar teleurgesteld was. Zijn entourage had op een andere afloop gerekend, wat de klap nog groter maakte. “Nu zullen ze toch wat mentaal oplapwerk voor de boeg hebben met een zeer ontgoochelde Tzolis. Zijn broer was speciaal vanuit Griekenland afgezakt en op het thuisfront waren er verschillende mensen die dachten dat hij het zou worden... Als je dan niét wint, is dat toch een klap. Misschien had hij rekening gehouden dat hij van Vanaken kon verliezen, maar toch niet meer van Jashari.”



Vandenbempt gaf aan dat de speler tijd nodig zal hebben om dit te verwerken. “Daar zal Tzolis ongetwijfeld even van moeten bekomen. We zullen zien of het een negatieve invloed gaat hebben op zijn prestaties. Ongetwijfeld is het een 'itempje' dat Club moet aanpakken”, besloot hij.