Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken"

Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Peter Vandenbempt gaf na het Gala van de Gouden Schoen zijn analyse van de gebeurtenissen. Hij schetste hoe de uitslag tot stand kwam en welke gevolgen die mogelijk heeft.

Beoordeling van de winnaar

Vandenbempt benadrukte dat de keuze voor Ardon Jashari volgens hem volledig te verantwoorden was. Hij wees erop dat de prijs dit keer duidelijk gebaseerd was op één stemronde. “Daar is helemaal niks mis mee”, klinkt het bij Sporza. “Je hoort mensen ook vaak de kritische bedenking maken: waarom wordt deze prijs niet uitgereikt op basis van een seizoen? Wel, dat is bij deze gebeurd. Want Jashari was met zekerheid de allerbeste van het seizoen 2024/2025.”

Daarnaast merkte hij op dat een onverwachte winnaar volgens hem een verfrissend element toevoegde aan het gala. De media creëren vooraf favorieten, stelde hij, waardoor spelers soms zelf beginnen te geloven dat ze zullen winnen.

“Het is ook aangenaam om nog eens zo'n verrassende winnaar te hebben. In de aanloop naar het gala worden er door de media natuurlijk favorieten gecreëerd.” In de praktijk betekende dit dat Christos Tzolis als topfavoriet zonder trofee naar huis ging.

Impact op Tzolis en Club Brugge

Volgens Vandenbempt had de clubleiding van blauwzwart wellicht liever een andere winnaar gezien. “Ze zullen het niet toegeven bij Club Brugge, maar ongetwijfeld zouden ze liever Vanaken of Tzolis gehad hebben”, klinkt het bij de analist.

Hij wees erop dat Tzolis zwaar teleurgesteld was. Zijn entourage had op een andere afloop gerekend, wat de klap nog groter maakte. “Nu zullen ze toch wat mentaal oplapwerk voor de boeg hebben met een zeer ontgoochelde Tzolis. Zijn broer was speciaal vanuit Griekenland afgezakt en op het thuisfront waren er verschillende mensen die dachten dat hij het zou worden... Als je dan niét wint, is dat toch een klap. Misschien had hij rekening gehouden dat hij van Vanaken kon verliezen, maar toch niet meer van Jashari.”

Lees ook... Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

Vandenbempt gaf aan dat de speler tijd nodig zal hebben om dit te verwerken. “Daar zal Tzolis ongetwijfeld even van moeten bekomen. We zullen zien of het een negatieve invloed gaat hebben op zijn prestaties. Ongetwijfeld is het een 'itempje' dat Club moet aanpakken”, besloot hij.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Charleroi
Club Brugge
Ardon Jashari
Christos Tzolis
Hans Vanaken

Meer nieuws

Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

07:20
7
Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

22:15
2
Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

21:50
25
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Kikkenborg - De Busser - Coosemans

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Kikkenborg - De Busser - Coosemans

10:30
Avond vol verrassingen: ook dit had Marc Degryse niet verwacht op het Gala van de Gouden Schoen

Avond vol verrassingen: ook dit had Marc Degryse niet verwacht op het Gala van de Gouden Schoen

08:40
'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

10:30
"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp

"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp

10:00
2
Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

15:30
"Een groep die zich bevrijd voelt": Bayat ziet duidelijke vooruitgang bij Charleroi na vertrek De Mil

"Een groep die zich bevrijd voelt": Bayat ziet duidelijke vooruitgang bij Charleroi na vertrek De Mil

06:30
🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar'

20:48
13
Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

09:00
'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

08:00
Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

08:20
Fred Vanderbiest staat op zijn strepen: "Ondanks vraagtekens zaten we niet verkeerd"

Fred Vanderbiest staat op zijn strepen: "Ondanks vraagtekens zaten we niet verkeerd"

07:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

22:30
"Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht

"Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht

07:00
2
📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

22:30
🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

🎥 OFFICIEEL Speler verlaat Club Brugge en wordt aangekondigd als 'Breaking News'

21:20
Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

23:00
3
'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

22:00
'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

21:40
Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard

18:20
Als het van u zou afhangen ... troeft Club Brugge zondag Union af

Als het van u zou afhangen ... troeft Club Brugge zondag Union af

10/01
3
Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

21:26
15
Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

Een kans om te grijpen? 'Charleroi denkt aan deze Belgische verdediger'

18:30
Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

Imke Courtois mengt zich in het debat rond de Gouden Schoen

11/01
Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

21:37
1
Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

20:51
3
Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op

20:49
4
📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

20:39
Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

Gouden Schoen niet live te volgen op televisie: dit is er wel gepland

19:00
1
Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

20:30
Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

Analist kan niet begrijpen wat men doet met Nicky Hayen

19:30
4
📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

20:00
2
Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

Philippe Clement geeft zijn duidelijke favoriet voor de Gouden Schoen

11/01
1
De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

De keer dat Hasi volledig ontplofte: Anderlecht-spelers getuigen

17:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 20
Como Como 1-1 Bologna Bologna
Udinese Udinese 2-2 Pisa Pisa
AS Roma AS Roma 2-0 Sassuolo Sassuolo
Atalanta Atalanta 2-0 Torino Torino
Lecce Lecce 1-2 Parma Parma
Fiorentina Fiorentina 1-1 AC Milan AC Milan
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 Lazio Lazio
Inter Milaan Inter Milaan 2-2 Napoli Napoli
Genoa Genoa 18:30 Cagliari Cagliari
Juventus Juventus 20:45 Cremonese Cremonese

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent Impala Impala over "Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht Impala Impala over "Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp J K J K over Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen FCBalto FCBalto over Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna FCBalto FCBalto over 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar' Impala Impala over Het is al concreter dan eerst gedacht: 'transfer Antwerp-sterkhouder in stroomversnelling' Artevelde Artevelde over 'KAA Gent verrast plots met terugkeer van speler die onlangs voor miljoenen vertrok' jawaddedadde jawaddedadde over Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved