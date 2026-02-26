Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt
Foto: © photonews
Cercle Brugge kreeg begin februari versterking met Charles Herrmann, die een contract tot juni 2029 tekende. In de Brugse derby stond hij als invaller een kwartier op het veld, een week later in Gent ruim een half uur. Hij heeft alle vertrouwen in een goede afloop.

De 20-jarige aanvaller groeide op in een voetbalfamilie. Zijn vader, Charles Okonnor, was een veelzijdige Ghanees international, terwijl zijn twee broers ook in Duitsland actief zijn. Zijn oudste broer, Jesaja, speelde zelfs bij KV Kortrijk. “Hij vertelde mij meer over het Belgische voetbal en omschreef de eerste klasse als een sterke reeks, goed voor jonge spelers om zich daarin te ontwikkelen", vertelt Herrmann in KVW.

Herrmann doorliep de jeugd van Hannover 96, Borussia Dortmund en Mönchengladbach, waar hij vorig jaar zijn Bundesliga-debuut maakte. “Veertien dagen voordien speelde ik met de tweede ploeg van Mönchengladbach nog een oefenmatch tegen de U23 van Genk, 3-0-winst", vertelt hij. Toch koos hij voor Cercle om meer speelminuten te krijgen.

Charles Herrmann wil Cercle Brugge uit de playdowns houden

Op internationaal vlak heeft Herrmann de dubbele nationaliteit en speelde hij voor de Duitse jeugdelftallen van U16 tot U20. Zijn mooiste herinnering: “In 2023 won ik met Duitsland op het EK U17 tegen Frankrijk na strafschoppen, en later dat jaar ook het WK in Indonesië, opnieuw tegen Frankrijk. Dat was onbeschrijfelijk. Een eerste keer dat een ploeg in hetzelfde jaar die dubbel kon pakken.”

Herrmann voelt zich snel aangepast in België: “Het voetbal in België ligt mij wel: fysiek en het spel gaat goed over en weer. Het is nu aan mij om mij daar op af te stemmen. Mijn vorige aanpassingen verliepen vrij vlot. Mijn familie komt soms langs, maar ik moet het tijd geven.”


Met zijn dynamiek en creativiteit wil hij nu het verschil maken op het veld. “Ik ben vooral creatief. Ik hou van een één-tegen-één, combinaties te hebben met mijn teamgenoten, voor assists zorgen, te scoren en hoop nu om meer speelminuten te krijgen.”

