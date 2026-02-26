Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering
Foto: © photonews
Lommel SK zit zowel sportief als extrasportief in een opvallende fase. Op het veld wint de club onder Lee Johnson momenteel zes wedstrijden op rij, wat het vertrouwen binnen het team stevig doet groeien.

Eind december voerde City Football Group een nieuwe kapitaalverhoging van 18 miljoen euro door, weet HBvL. In het verleden had CFG al vier eerdere injecties van samen 58 miljoen euro gedaan.

Kort daarna volgde een formele kapitaalvermindering van 65 miljoen euro om oude verliezen weg te werken. Zo werd het kapitaal teruggebracht tot 13 miljoen euro, waardoor de club weer financieel gezonder staat en voldoet aan de licentievoorwaarden.

Lommel steunt nog steeds fel op de City Football Group

Als er één club in België is waar de boekhouding rood kleurde, dan is het wel Lommel. De Limburgers draaien al jaren verlies, maar kunnen rekenen op de sterke financiële rugdekking van de City Football Group om door moeilijke periodes te komen.

Sportief wordt het echter geen makkelijke weg. Voor Lommel lijkt promotie naar de Jupiler Pro League ook dit seizoen geen evidentie. Een promotie zal waarschijnlijk via de play-offs moeten worden afgedwongen, wat stilaan een noodzaak lijkt.


De cijfers van Lommel spreken boekdelen: de laatste jaarrekening maakte een verlies van meer dan twintig miljoen euro duidelijk. Het toont aan dat de club nog steeds zwaar investeert om sportieve ambities te combineren met financiële stabiliteit, een balans die de komende jaren cruciaal zal zijn.

