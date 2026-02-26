'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

RSC Anderlecht is op zoek naar jong talent om zijn kern te versterken voor de komende jaren. Daarbij zijn ze nu ook uitgekomen bij een piepjonge speler uit het Zweedse voetbal. De concurrentie is wel niet min.

RSC Anderlecht is volop op zoek naar versterkingen. Daarbij zijn ze nu ook de Scandinavische markt aan het afspeuren. Er zou namelijk interesse van paars-wit zijn in een piepjong talent uit de Zweedse voetbalcompetitie.

Veel interesse in Zweedse jongeling Iacovos Chrysanthou, ook van RSC Anderlecht

Hét talent dat ze willen in huis halen? Dat luistert naar de naam Iacovos Chrysanthou. Die speelt momenteel in de Zweedse jeugdcompetities, maar zou volgens FotbollDirekt in de belangstelling staan van onder meer Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam en AZ Alkmaar.

En dus ook in de belangstelling van Anderlecht. Onlangs was hij al eens op proef bij Tottenham, maar een contract werd daar niet ondertekend. De jongeling is ondertussen al stilaan gewend geraakt aan de aandacht, want hij staat te boek als een groot talent.

Chrysanthou was al op proef bij Tottenham

Chrysanthou is zowel een vleugelspeler als een spits – en hij leeft van zijn hoge snelheid. Hij is niet bang voor de toenemende aandacht die hij zal krijgen: "Het is bijzonder en het bewijst dat ik goed bezig ben. Het is nu aan mij om door te gaan met optreden en er plezier in te hebben."

"Veel hangt van mij af en ik ben bereid om het nodige werk te verzetten", klinkt het bij het Zweedse medium. De jongeling kan ook voor het Griekse nationale elftal uitkomen en hij tekende onlangs zijn eerste contract bij zijn ploeg Brommapojkarna.