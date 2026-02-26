Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

Racing Genk staat donderdagavond voor de terugwedstrijd tegen Dinamo Zagreb in de Europa League. Na de knappe 1-3-zege in Kroatië hebben de Limburgers een uitstekende uitgangspositie. Toch waarschuwt de tegenstander: de Kroaten geloven nog volop in een comeback.

Zagreb-trainer Mario Kovacevic heeft geleerd uit de fouten die afgelopen week gemaakt werden. "We zijn ons bewust van alle fouten die we toen maakten en Genk heeft die allemaal afgestraft. Nu geloven we dat we die fouten niet meer zullen maken en veel beter zullen spelen. De voorsprong van Genk is groot, maar het kan nog interessant worden."

Zagreb gelooft nog in comeback ondanks achterstand

"We moeten sterker zijn in de duels. Zonder echte agressiviteit kan je geen serieus voetbal spelen. Vooral de start van de wedstrijd wordt belangrijk. Als we de nodige agressiviteit halen, hebben we een kans op een comeback", zegt hij bij Narod.

De Kroaten geven de hoop absoluut niet op. "We houden allemaal van voetbal omdat het onvoorspelbaar is. In Varaždin (afgelopen weekend, 0-4, n.v.d.r.) speelden we een slechte eerste helft, maar daarna scoorden we vier keer. Het zou mooi zijn om dat tegen Genk te herhalen. Ik geloof tot de laatste minuut dat we een achterstand van twee doelpunten kunnen goedmaken. Als we sterk en agressief starten, kunnen we het onmogelijke bereiken."

Ze zijn er ook van op de hoogte dat Kos Karetsas niet zal spelen vanwege zijn hersenschudding; "Karetsas is een belangrijke speler en zal gemist worden. Maar er dreigt gevaar van alle spelers. Genk heeft een zeer sterke ploeg. Zoals voor elke wedstrijd zullen we moedig en vastberaden voor de overwinning gaan. We hebben dit keer weinig te verliezen, want we staan al op achterstand. We zullen ons duur verkopen. Eén doelpunt kan alles veranderen op het veld. We geloven in onszelf", aldus Kovacevic.