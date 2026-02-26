LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

Volg KRC Genk - Dinamo Zagreb live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.
-
Datum: 26/02/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: 1/32 Finales
Stadion: Cegeka Arena
Foto: © photonews

KRC Genk bereidt zich volop voor op de komst van Dinamo Zagreb. Donderdagavond verdedigen de Limburgers een voorsprong van twee doelpunten in de Cegeka Arena. Beide ploegen zitten met selectieproblemen. Bij Genk komt dat door de afwezigheid van Karetsas.

KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen Dinamo Zagreb in de play-offs van de Europa League. Na de 0-3-nederlaag tegen Standard hebben de Limburgers nog wat recht te zetten in eigen huis.

Afgelopen week donderdag won Genk de heenwedstrijd in Kroatië met 1-3. Een voorsprong van twee doelpunten verdedigen in eigen huis mag geen enkel probleem vormen. De wil om door te stoten naar de volgende ronde is ook groot bij de spelers.

Selectieproblemen in beide kampen

De Smurfen zullen het zonder Konstantinos Karetsas moeten doen. De aanvallende middenvelder liep een hersenschudding op tegen Standard. Daardoor is hij automatisch een week buiten strijd.

Maar ook de tegenstander zit met selectieproblemen. "Beljo kan niet spelen door een schorsing en Bennacer is al langer geblesseerd. Hoxha heeft al een tijd fysieke problemen en is daarom niet meegereisd, en hetzelfde geldt voor Dominguez", zei trainer Mario Kovacevic.


In een cruciale week wacht Racing Genk zijn eerste echte test. In Limburg beseft iedereen dat er geen misstappen meer mogen volgen. In het ideale scenario tanken ze extra vertrouwen met een overtuigende thuiszege, met het oog op de zespuntenmatch van dit weekend tegen KAA Gent.

Vergelijking KRC Genk - Dinamo Zagreb

Positie

8
22

Punten

16
10

Gewonnen

5
3

Verloren

2
4

Gescoorde doelpunten

11
12

Doelpunten tegen

7
16

Gele kaarten

14
11

Onderlinge duels gewonnen

1
1
1
19/02 18:45 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-3 KRC Genk KRC Genk
25/11 18:45 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-1 KRC Genk KRC Genk
30/09 21:00 KRC Genk KRC Genk 0-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
