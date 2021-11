Racing Genk mag blijven hopen op Europese overwintering: Limburgers spelen 1-1 gelijk in Zagreb

Racing Genk heeft de hoop levend gehouden om te blijven overwinteren in Europa. De Limburgers pakten een puntje op Dinamo Zagreb, tegen wei ze thuis nog 0-3 verloren.

Genk mocht zeker niet verliezen in Zagreb om nog kans te maken op een Europese overwintering. Dat moesten de Limburgers doen zonder Paul Onuachu, de Nigeriaanse spits zou ziek in het hotel in Zagreb zijn gebleven. Ugbo kwam in zijn plek en McKenzie stond naast Sadick centraal in de defensie.

Het voetbal in Zagreb was niet bepaald zo goed om warm van te worden. Na een lange studieronde kreeg Heynen een kopkans na een corner maar kon zijn poging niet voldoende kadreren. Aan de overkant schoot Orsic hoog over op een voorzet.

In een wedstrijd zonder kansen, is er ook soms weinig nodig voor een doelpunt. Zo liet de Genkse defensie zich ringeloren na een lange bal van Théophile in de rug van Arteaga en McKenzie. Menalo kon simpel richting doel lopen, de bal controleren en voorbij Vandevoordt leggen.

Genk leek met een achterstand de rust in te trekken en kon ook op een dubbele achterstand staan na zwak verdedigen. Maar na een corner draaide Ugbo zich knap vrij en torpedeerde hij de bal via de dwarslat in doel.

© photonews

De tweede helft bracht niet veel beterschap op vlak van goed voetbal. Racing Genk leek zijn grip op de wedstrijd te verliezen en het pantser vertoonde barstjes, maar kraken deden de Limburgers niet. Zo kwam kapitein Heynen net op tijd om een lage voorzet van Ivanusec weg te werken.

Een serieuze aderlating voor Racing Genk in de tweede helft want Ito moest met last naar de kant. Met de inbreng van Paintsil en Thorstvedt kwam Racing Genk wel wat beter in het spel voor. Het venijn zat zoals in de eerste helft in de laatste tien minuten.

Vandevoordt moest zich tot tweemaal toe tonen maar ook Racing Genk was nog gevaarlijk. Bongonda en Preciado raakten echter niet voorbij Livakovic.

© photonews

Als Racing Genk op de slotspeeldag wint tegen Rapid Wien en Zagreb gaat onderuit op het veld van West Ham, overwinteren de Limburgers toch nog in Europa.