Van den Brom blij met Europees puntje, maar: "Druk nooit van de ketel" en "Dat zal tegen Club Brugge ook van belang zijn"

KRC Genk pakte een puntje op bezoek bij Dinamo Zagreb en heeft zo nog steeds een levenslijn in de Europa League. Maar de druk is allerminst van de ketel en dat weet coach John van den Brom maar al te goed.

"Ik ben tevreden", aldus van den Brom tegen Sporza na de 1-1 in Zagreb. "Ik kan tevreden zijn met hoe we het gedaan hebben. We wilden voor een resultaat spelen en hadden geleerd uit de vorige ontmoeting."

Druk

En dus kan Genk nog naar de Europese lente in de Europa League: "Als West Ham hun plicht vervult op de laatste speeldag en wij ook, dan gaan we door. We moeten in de eerste plek naar onszelf kijken."

Maar eerst: twee duels tegen Club Brugge, in de competitie én in de Beker. "De druk is nooit van de ketel. Dat wil ik ook niet. Het is de vraag hoe je ermee omgaat. Tegen Club Brugge zal discipline ook belangrijk zijn."