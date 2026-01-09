Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5855

Zondag wint Christos Tzolis mogelijk de Gouden Schoen. En dat kan zijn marktwaarde nog wat extra de lucht in doen knallen. Aan interesse is er sowieso al geen gebrek meer, maar de toekomst zal uitwijzen wat er zal gebeuren.

Hier en daar werd gevreesd voor een transfer deze winter, maar anders sowieso volgende zomer. Deze winter zal het echter niet gebeuren en misschien gaat Tzolis ook na volgende zomer gewoon nog op Jan Breydel spelen.

Christos Tzolis heeft de beslissing genomen

Hij heeft namelijk duidelijke beslissingen genomen over waar hij heen wil met zijn carrière. En daarbij wordt ook meteen duidelijk dat hij niet zomaar wil vertrekken bij Club Brugge voor gelijk welke ploeg of gelijk welk aanbod.

Met al zijn goals en assists stond Tzolis in de top-10 van heel Europa, tussen grote namen als Mbappé en Yamal. Toch vindt Tzolis zelf dat het niet meteen een vergelijking waard is, omdat de Belgische competitie minder hoog aangeschreven staat.

Christos Tzolis wil het laten zien op hoger niveau

En dus wil de Griek het ook op een hoger niveau laten zien. "Mijn doel is vooral om het op een nog hoger niveau te tonen.” En dan wenkt dus een transfer, ook al is Tzolis naar eigen zeggen heel gelukkig bij Club Brugge.

Lees ook... Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen
"Ik voel me klaar voor een ploeg die meedoet voor de prijzen in een van de vier grootste Europese competities. Dat is mijn ambitie. Ik wil Club Brugge enkel voor een echt topteam verlaten. Ik wil naar een topteam", aldus Tzolis in Het Nieuwsblad. Tottenham en Atlético Madrid zijn maar een paar van de grote ploegen die hem in huis willen halen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Christos Tzolis

Meer nieuws

Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

21:00
Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

19:20
Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

23:00
Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

20:20
Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

20:40
Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

22:00
Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

08:20
Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

21:40
1
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

21:20
1
De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

20:00
1
Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028

Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028

19:40
2
Opvallende vaststelling bij de Gouden Schoen: dit werkt tegen de regerende kampioen

Opvallende vaststelling bij de Gouden Schoen: dit werkt tegen de regerende kampioen

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

18:20
Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

18:40
1
Kortrijk verliest op stage, maar de plannen voor 2026 zijn kristalhelder

Kortrijk verliest op stage, maar de plannen voor 2026 zijn kristalhelder

19:10
📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

14:00
5
Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

15:43
67
Charleroi en Zulte Waregem zitten achter dezelfde verdediger

Charleroi en Zulte Waregem zitten achter dezelfde verdediger

18:20
Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits'

Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits'

18:10
1
Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag

Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag

18:00
Rode Duivels halen jackpot binnen: goed nieuws voor het WK

Rode Duivels halen jackpot binnen: goed nieuws voor het WK

17:40
OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

16:30
2
Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

17:20
5
Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

12:20
3
Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM Interview

Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM

16:45
3
'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

17:00
DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

16:15
Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

15:00
2
'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

15:30
8
Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

14:40
1
Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

13:30
4
KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

14:20
Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

13:45
16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

08:00
Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

13:00
Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over 'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club' FCB vo altijd FCB vo altijd over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League SimonsCehEnglebert SimonsCehEnglebert over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid stephen king stephen king over DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis TatstOn TatstOn over Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer cartman_96 cartman_96 over Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair rinus michels rinus michels over Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht .. .. over Hugo Broos wordt aangepakt na opvallende uitspraken: "Ik wil me verontschuldigen bij de Marokkanen" Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved