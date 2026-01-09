Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

Zondag wint Christos Tzolis mogelijk de Gouden Schoen. En dat kan zijn marktwaarde nog wat extra de lucht in doen knallen. Aan interesse is er sowieso al geen gebrek meer, maar de toekomst zal uitwijzen wat er zal gebeuren.

Hier en daar werd gevreesd voor een transfer deze winter, maar anders sowieso volgende zomer. Deze winter zal het echter niet gebeuren en misschien gaat Tzolis ook na volgende zomer gewoon nog op Jan Breydel spelen.

Christos Tzolis heeft de beslissing genomen

Hij heeft namelijk duidelijke beslissingen genomen over waar hij heen wil met zijn carrière. En daarbij wordt ook meteen duidelijk dat hij niet zomaar wil vertrekken bij Club Brugge voor gelijk welke ploeg of gelijk welk aanbod.

Met al zijn goals en assists stond Tzolis in de top-10 van heel Europa, tussen grote namen als Mbappé en Yamal. Toch vindt Tzolis zelf dat het niet meteen een vergelijking waard is, omdat de Belgische competitie minder hoog aangeschreven staat.

Christos Tzolis wil het laten zien op hoger niveau

En dus wil de Griek het ook op een hoger niveau laten zien. "Mijn doel is vooral om het op een nog hoger niveau te tonen.” En dan wenkt dus een transfer, ook al is Tzolis naar eigen zeggen heel gelukkig bij Club Brugge.

"Ik voel me klaar voor een ploeg die meedoet voor de prijzen in een van de vier grootste Europese competities. Dat is mijn ambitie. Ik wil Club Brugge enkel voor een echt topteam verlaten. Ik wil naar een topteam", aldus Tzolis in Het Nieuwsblad. Tottenham en Atlético Madrid zijn maar een paar van de grote ploegen die hem in huis willen halen.