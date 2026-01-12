Avond vol verrassingen: ook dit had Marc Degryse niet verwacht op het Gala van de Gouden Schoen

Marc Degryse keek terug op een Gala van de Gouden Schoen vol onverwachte wendingen. De analist gaf aan dat meerdere uitslagen anders uitvielen dan hij vooraf had ingeschat.

Uitslag Gouden Schoen verrast Degryse

Degryse reageerde verrast op de toekenning van de Gouden Schoen aan Ardon Jashari. Hij benadrukte dat de Zwitser volgens hem een sterke indruk had gemaakt in de eerste helft van het jaar. “Ardon Jashari Gouden Schoen! Amai, dat is straf. Ik dacht eigenlijk dat het Tzolis zou worden”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Volgens Degryse bevestigde de stemming hoe bepalend Jashari was in die periode. Hij wees erop dat de middenvelder in uiteenlopende fases van het spel een rol speelde en zo een constante factor werd binnen Club Brugge. Degryse gaf aan dat Jashari zich in zijn eerste Belgische seizoen snel had opgewerkt.

Degryse merkte op dat Jashari in één stemronde voldoende overtuigde om de prijs binnen te halen. Hij verwees naar de veelzijdigheid van de speler en de manier waarop hij zich naast ploegmaats en concurrenten positioneerde. De analist stelde dat de Zwitser in meerdere opzichten de verwachtingen had overtroffen.

Erkenning voor prestaties in het buitenland

Ook de verkiezing van de ‘Beste Belg in het Buitenland’ kwam volgens Degryse niet zonder verrassing. Hij verwees naar de beperkte speelperiode van Romelu Lukaku door een blessure, maar benadrukte dat de titel van landskampioen bij Napoli duidelijk bleef doorwegen. “Opnieuw onze ‘Beste Belg in het Buitenland’. Hij doet het net als Jashari op basis van één stemronde door de blessure die hij opliep in de zomer.”

Degryse gaf aan dat de speler ondanks zijn afwezigheid niet uit beeld was verdwenen. De erkenning toonde volgens hem dat de prestaties van het voorbije seizoen nog steeds sterk leefden bij de stemmers. In zijn analyse keek Degryse ook naar de Rode Duivels. Hij wees op het belang en het gemis wanneer Big Rom ontbreekt. “Bij de Rode Duivels valt het dan weer op als hij er niet bijloopt - we zijn nog steeds op zoek naar een vervanger”, besloot hij.



Tot slot gaf Degryse aan dat hij een andere winnaar had verwacht in die categorie. “Ik had ergens verwacht dat Jeremy Doku op de eerste plaats zou eindigen. Hij heeft na de zomer stappen vooruit gezet, is efficiënter geworden en hij blonk uit bij Manchester City en de nationale ploeg. Maar Lukaku is uiteraard een mooie winnaar.”