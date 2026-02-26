Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

Club Brugge ligt uit de Champions League. Op bezoek bij Atlético Madrid zat er misschien wel meer in, maar finaal werd met 4-1 onderuit gegaan. Toch had Hein Vanhaezebrouck wel woorden van lof voor de Bruggelingen.

Club Brugge hield drie helften gelijke tred met Atlético Madrid: 3-3 thuis, 1-1 bij de rust in Madrid. De snelle 2-1 na de koffie deed de boeken voor blauw-zwart dicht en daarna ging het nog vrij snel naar een hard verdict.

Club Brugge zette mooie dingen neer in de Champions League

Toch deed blauw-zwart het ook in Madrid zeker niet slecht. Dat vond ook Hein Vanhaezebrouck, gewezen coach van onder meer Anderlecht, Genk en Gent en huidig analist zowel op televisie als voor de krant onder meer.

"Ik vind dat Ivan Leko een goede beurt heeft gemaakt tegen Atlético Madrid", aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse voor Het Nieuwsblad. "Club is met lef gestart, heeft van in het begin geprobeerd. Hoog druk gezet meteen."

Club Brugge verloor op bezoek bij Atlético Madrid

"Het feit dat Sorloth speelde, zorgde toch voor wat twijfel bij Club achteraan. Het was duidelijk dat ze meer schrik hadden van Sorloth dan van Alvarez of Griezmann in de heenmatch. En die angst groeide in de match."

"Die start was dus echt wel goed. En dat eerste doelpunt van Atlético viel op een moment dat je het helemaal niet verwachtte. Toen zat Atlético helemaal niet goed in de match", had ook hij het gevoel dat er misschien wel meer in zat.