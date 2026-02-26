Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge ligt uit de Champions League. Op bezoek bij Atlético Madrid zat er misschien wel meer in, maar finaal werd met 4-1 onderuit gegaan. Toch had Hein Vanhaezebrouck wel woorden van lof voor de Bruggelingen.

Club Brugge hield drie helften gelijke tred met Atlético Madrid: 3-3 thuis, 1-1 bij de rust in Madrid. De snelle 2-1 na de koffie deed de boeken voor blauw-zwart dicht en daarna ging het nog vrij snel naar een hard verdict.

Club Brugge zette mooie dingen neer in de Champions League

Toch deed blauw-zwart het ook in Madrid zeker niet slecht. Dat vond ook Hein Vanhaezebrouck, gewezen coach van onder meer Anderlecht, Genk en Gent en huidig analist zowel op televisie als voor de krant onder meer.

"Ik vind dat Ivan Leko een goede beurt heeft gemaakt tegen Atlético Madrid", aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse voor Het Nieuwsblad. "Club is met lef gestart, heeft van in het begin geprobeerd. Hoog druk gezet meteen."

Club Brugge verloor op bezoek bij Atlético Madrid

"Het feit dat Sorloth speelde, zorgde toch voor wat twijfel bij Club achteraan. Het was duidelijk dat ze meer schrik hadden van Sorloth dan van Alvarez of Griezmann in de heenmatch. En die angst groeide in de match."

Lees ook... Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af
"Die start was dus echt wel goed. En dat eerste doelpunt van Atlético viel op een moment dat je het helemaal niet verwachtte. Toen zat Atlético helemaal niet goed in de match", had ook hij het gevoel dat er misschien wel meer in zat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atlético Madrid
Hein Vanhaezebrouck

Meer nieuws

🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

17:20
Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

17:00
Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

17:10
Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

12:40
1
Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

16:15
1
Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

16:30
4
Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

16:00
Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

15:45
1
Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

15:00
Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

14:40
DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

14:20
1
Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

14:10
1
Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" De derde helft

Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig"

14:00
5
'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

13:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

12:20
'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

13:00
1
Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

07:40
8
'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

12:20
Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

12:00
9
Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

11:40
3
Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

10:30
3
Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

11:20
SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

11:15
2
KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

11:00
5
Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

10:00
5
Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

09:00
1
LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

09:20
Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

09:32
1
🎥 Club Brugge schrijft geschiedenis met kwartfinale Youth League dankzij dit geniaal ingestudeerd nummertje

🎥 Club Brugge schrijft geschiedenis met kwartfinale Youth League dankzij dit geniaal ingestudeerd nummertje

18:20
2
🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

08:21
6
Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

08:02
Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

08:40
Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

07:00
Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

07:22
1
Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'

Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'

25/02
23
Dit zijn alle zestien clubs in de achtste finales van de Champions League

Dit zijn alle zestien clubs in de achtste finales van de Champions League

23:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (T)
Atlético Madrid Atlético Madrid 4-1 Club Brugge Club Brugge
Inter Milaan Inter Milaan 1-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Newcastle United Newcastle United 3-2 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 2-2 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 2-1 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 3-2* Galatasaray Galatasaray

Nieuwste reacties

Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over KRC Genk - Dinamo Zagreb: - Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd" RememberLierse RememberLierse over België én Limburg met verstomming geslagen: 'Thibaut Courtois wordt hoofdaandeelhouder van deze club' Hurlu Dedju Hurlu Dedju over 🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden JaKu JaKu over Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt TatstOn TatstOn over Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..." We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse' TIGERMANIA TIGERMANIA over Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe Stigo12 Stigo12 over Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels Stigo12 Stigo12 over Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved