Datum: 24/02/2026 18:45
Competitie: Champions League
Speeldag: 1/32 Finales (T)
Stadion: Cívitas Metropolitano
Blunder van Mignolet en efficiëntie beslissen: Atlético schakelt Club Brugge uit in Champions League
Foto: © photonews

Club Brugge heeft dinsdagavond met 4-1 verloren bij Atlético Madrid. Blauw-zwart ligt daardoor uit de Champions League. De Bruggelingen hadden kansen en gingen strijdend ten onder.

Club Brugge nam het dinsdagavond op tegen Atlético Madrid. Een ticket voor de achtste finales stond op het spel. Vetlesen verving de geschorste Onyedika, dus niet Lemaréchal. Tresoldi startte ook in de basis.

De Bruggelingen begonnen meteen heel scherp aan de wedstrijd. Ze waren eigenlijk zelfs beter dan Atlético en ook gevaarlijker. Ivan Leko gaf de opdracht om moordende druk te zetten op de Madrilenen, die het daar bijzonder moeilijk mee hadden.

Zeldzame blunder van Simon Mignolet 

De eerste echte pogingen kwamen van Club, maar toch was het Altético dat op voorsprong kwam. Sorloth knalde hard en laag op Mignolet. De doelman bracht redding op het schot, maar kon geen controle krijgen over de bal, die nog over hem in doel stuiterde. Een grote blunder op een groot moment.

Club was meteen na het tegendoelpunt wat aangeslagen, maar bleef prima voetballen. Club maakte het zijn Spaanse tegenstander bijzonder moeilijk. Atlético kwam er vaak niet goed uit en kreeg dat al snel cash gepresenteerd.

Ordoñez zet scheve situatie recht, Vetlesen laat voorsprong liggen 

Brandon Mechele kon een hoekschop verlengen tot bij Joel Ordoñez, die op de juiste plaats stond te wachten voor doel. Hij twijfelde niet en ramde de gelijkmaker tegen de touwen. 1-1 na een dik halfuur spelen. 

Meteen later kreeg Hugo Vetlesen een uitgelezen kans om over Atlético te springen. De middenvelder kopte vanop een meter of zes op doel, maar te centraal. Oblak kon de bal van de lijn redden en de kans was verkeken. Zo gingen beide ploegen met een 1-1-tussenstand rusten.

Een domper meteen na rust

Lang moesten we na de koffie niet wachten op het volgende doelpunt. Johnny Cardoso trapte vanop de rand van het strafschopgebied, door een bos van Club-spelers heen, de 2-1 binnen. Club had weer heel wat werk aan de winkel.

Blauw-zwart domineerde nadien in het balbezit maar kon dat moeilijk vertalen in doelkansen. Atlético was dan weer heel efficiënt. De Spaanse aanval troefde de Brugse verdediging af zo'n kwartier voor het einde, waardoor Sorloth alleen voor Mignolet kwam te staan. Hij twijfelde niet en maakte er 3-1 van. Enkele minuten voor tijd werkte hij zijn hattrick binnen met een volley.

Champions League-avontuur eindigt voor Club Brugge

Die 4-1 bleef uiteindelijk op het bord staan, waardoor het CL-avontuur voor Club eindigt in Madrid. Een achtste finale zat erin, maar Club wist zijn kansen niet voldoende af te werken. Blauw-zwart heeft er een mooie run opzitten in de Champions League en kan met een trots gevoel achterom kijken. De Bruggelingen gingen strijdend ten onder in het Estadio Metropolitano.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Atlético Madrid Atlético Madrid
Oblak Jan A 90' 8.1 -
  • Assists: 1
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/27 (29.6%)
Meer statistieken
Ruggeri Matteo A 90' 7.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/54 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Hancko Dávid 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 58/62 (93.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Pubill Marc 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 51/54 (94.4%)
Meer statistieken
Llorente Marcos   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Baena Rodríguez Alejandro 70' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Johnny 83' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Koke 70' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Simeone Giuliano 83' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Álvarez Julián 58' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sorloth Alexander ⚽ ⚽ ⚽ 90' 9.5 -
  • Goals: 3
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 4/5
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Musso Juan Agustín 0'  
Giménez de Vargas José María 7' 6.3  
Meer statistieken
Mendoza Rodrigo 7' 5.8  
Meer statistieken
Griezmann Antoine 32' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Almada Thiago 0'  
Lenglet Clément 0'  
Molina Lucero Nahuel 20' 6.1 -
Meer statistieken
Vaargas Obed 0'  
Lookman Ademola 20' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Le Normand Robin 0'  
Esquivel Salvi 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 6.0 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Seys Joaquin 82' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 88' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 53/58 (91.4%)
Meer statistieken
Ordonez Joel  90' 6.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 53/61 (86.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 70/80 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 63/71 (88.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Tzolis Christos 82' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 75/79 (94.9%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 66' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 20/31 (64.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 65' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Sandra Cisse 0'  
Meijer Bjorn 2' 5.7  
Meer statistieken
Vermant Romeo   25' 5.9 -
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nilsson Gustaf 8' 6.3  
Meer statistieken
Osuji Vince 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 0'  
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 24' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
De Corte Axl 0'  
Lemarechal Felix 8' 5.7  
Meer statistieken
Campbell Shandre 0'  
Champions League

 1/32 Finales (T)
Atlético Madrid Atlético Madrid 4-1 Club Brugge Club Brugge
Inter Milaan Inter Milaan 0-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Newcastle United Newcastle United 3-2 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 25/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 25/02 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 25/02 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 25/02 Galatasaray Galatasaray
