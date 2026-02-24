Blunder van Mignolet en efficiëntie beslissen: Atlético schakelt Club Brugge uit in Champions League

Club Brugge heeft dinsdagavond met 4-1 verloren bij Atlético Madrid. Blauw-zwart ligt daardoor uit de Champions League. De Bruggelingen hadden kansen en gingen strijdend ten onder.

Club Brugge nam het dinsdagavond op tegen Atlético Madrid. Een ticket voor de achtste finales stond op het spel. Vetlesen verving de geschorste Onyedika, dus niet Lemaréchal. Tresoldi startte ook in de basis.

De Bruggelingen begonnen meteen heel scherp aan de wedstrijd. Ze waren eigenlijk zelfs beter dan Atlético en ook gevaarlijker. Ivan Leko gaf de opdracht om moordende druk te zetten op de Madrilenen, die het daar bijzonder moeilijk mee hadden.

Zeldzame blunder van Simon Mignolet

De eerste echte pogingen kwamen van Club, maar toch was het Altético dat op voorsprong kwam. Sorloth knalde hard en laag op Mignolet. De doelman bracht redding op het schot, maar kon geen controle krijgen over de bal, die nog over hem in doel stuiterde. Een grote blunder op een groot moment.

Club was meteen na het tegendoelpunt wat aangeslagen, maar bleef prima voetballen. Club maakte het zijn Spaanse tegenstander bijzonder moeilijk. Atlético kwam er vaak niet goed uit en kreeg dat al snel cash gepresenteerd.

Ordoñez zet scheve situatie recht, Vetlesen laat voorsprong liggen

Brandon Mechele kon een hoekschop verlengen tot bij Joel Ordoñez, die op de juiste plaats stond te wachten voor doel. Hij twijfelde niet en ramde de gelijkmaker tegen de touwen. 1-1 na een dik halfuur spelen.





Meteen later kreeg Hugo Vetlesen een uitgelezen kans om over Atlético te springen. De middenvelder kopte vanop een meter of zes op doel, maar te centraal. Oblak kon de bal van de lijn redden en de kans was verkeken. Zo gingen beide ploegen met een 1-1-tussenstand rusten.

Een domper meteen na rust

Lang moesten we na de koffie niet wachten op het volgende doelpunt. Johnny Cardoso trapte vanop de rand van het strafschopgebied, door een bos van Club-spelers heen, de 2-1 binnen. Club had weer heel wat werk aan de winkel.

Blauw-zwart domineerde nadien in het balbezit maar kon dat moeilijk vertalen in doelkansen. Atlético was dan weer heel efficiënt. De Spaanse aanval troefde de Brugse verdediging af zo'n kwartier voor het einde, waardoor Sorloth alleen voor Mignolet kwam te staan. Hij twijfelde niet en maakte er 3-1 van. Enkele minuten voor tijd werkte hij zijn hattrick binnen met een volley.

Champions League-avontuur eindigt voor Club Brugge

Die 4-1 bleef uiteindelijk op het bord staan, waardoor het CL-avontuur voor Club eindigt in Madrid. Een achtste finale zat erin, maar Club wist zijn kansen niet voldoende af te werken. Blauw-zwart heeft er een mooie run opzitten in de Champions League en kan met een trots gevoel achterom kijken. De Bruggelingen gingen strijdend ten onder in het Estadio Metropolitano.