Gemiste kans voor Club Brugge? Hans Vanaken doet verhaal na Atletico Madrid

Club Brugge ging in de Champions League met 4-1 onderuit bij Atletico Madrid. Daardoor zit het Europese avontuur van blauw-zwart erop.

Kansen laten liggen voor de rust

Club Brugge is Europees uitgeschakeld. De 4-1-nederlaag op Atletico Madrid veegde het 3-3-gelijkspel van op Jan Breydel helemaal uit. Hans Vanaken was na afloop duidelijk ontgoocheld, ondanks de zware cijfers.

“Soms heb je een beetje geluk nodig, zeker in de Champions League”, vertelt Hans Vanaken bij Het Laatste Nieuws. “Voor rust moeten we op voorsprong komen. We hadden de betere kansen. En áls je op voorsprong komt, kan je misschien wat anders gaan spelen. En hen wat meer laten komen.”

Aan de rust stond het maar 1-1, maar de tweede goal van Atletico viel op een slecht moment waardoor Club Brugge de nodige risico’s moest nemen. “We liepen op een counter. Die 4-1? Dat zijn te zware cijfers, als je de match bekijkt.”

Gemiste kans voor Club Brugge

Zuur en jammer, zo voegt Vanaken er nog aan toe. “Want er is een beetje pech bij gemoeid een aantal keer, als je naar onze tegengoals kijkt over twee matchen.”

De ontgoocheling is er omwille van de uitschakeling, maar toch legde Club Brugge een mooi parcours af. “We wisten dat het hier kon gebeuren, maar als je dan die eerste helft ziet... Die gedachte blijft toch hangen. Anderzijds zijn we trots op het parcours dat we afgelegd hebben”, besluit hij.