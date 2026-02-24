Vlak voor duel met Club Brugge duikt héél opvallend nieuws over Atlético-aanvaller Griezmann op

Club Brugge staat dinsdag tegenover Atlético Madrid, met wellicht Antoine Griezmann in de basis. Op de dag van de topper duikt echter opvallend transfernieuws op rond de Franse ster.

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen Atlético Madrid. Wie bij Atlético zal starten is voorlopig een vraagteken, maar de kans dat Antoine Griezmann plaatsneemt in de basis is groot.

Maar op de dag van de grote wedstrijd lekte er plots wel heel opmerkelijk nieuws uit over de Franse aanvaller. The Athletic meldt namelijk dat Griezmann kan vertrekken bij Atlético Madrid.

Griezmann mogelijk richting MLS

Volgens nieuws dat wordt bevestigd door transferexpert Fabrizio Romano kan hij naar Orlando City SC trekken. De Amerikaanse club voert de gesprekken verder op.

Er zouden onderhandelingen tussen alle partijen gaan plaatsvinden in de nabije toekomst. Orlando wil dat Griezmann de komende weken al aansluit bij de kern. Afwachten of dat zal lukken.

Orlando City komt uit in de Eastern Conference van de MLS. Afgelopen weekend werd de Amerikaanse competitie op gang getrapt. De club uit Florida verloor in eigen huis met 1-2 van NY Red Bulls.