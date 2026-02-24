Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet?

De definitieve beslissing is eindelijk bekend in het dossier rond de gestaakte wedstrijd tussen Standard en Antwerp. Het BAS is niet ingegaan op de bezwaren van Antwerp.

Het slot van de wedstrijd tussen Standard en Antwerp zorgde voor heel wat commotie. De Rouches leidden met 1-0 toen supporters bekers op het veld gooiden uit onvrede over enkele scheidsrechterlijke beslissingen. De partij werd de maandag nadien achter gesloten deuren uitgespeeld.

Antwerp stapte daarop naar de Disciplinaire Raad van de Belgische Voetbalbond in de hoop de drie punten alsnog via een forfait te krijgen. Die vraag werd echter afgewezen.

Antwerp krijgt geen gelijk van het BAS

Een week later ging de Antwerpse club in beroep bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Dinsdag volgde het verdict. Meer dan vier maanden na de wedstrijd is het dossier definitief afgesloten.

Het BAS bevestigde de eerdere beslissing van de Disciplinaire Raad: de vordering van Antwerp is ongegrond en de eindstand blijft behouden, net als de drie punten voor Standard.

"Het bestuur is tevreden met dit resultaat maar herinnert eraan dat Standard, na de onderbreking van de wedstrijd wegens het gooien van bekertjes, zware disciplinaire straffen opgelegd kreeg. Er zijn bijgevolg procedures opgestart tegen de verantwoordelijke supporters, met name om civiele stadionverboden tegen hen uit te spreken", aldus Standard in een statement.



