SK Beveren straks zeker geen vogel voor de kat: promovendus heeft een grote troefkaart

SK Beveren promoveerde afgelopen weekend historisch vroeg naar de hoogste klasse, en dat met een elftal dat voor het merendeel uit vrije transfers en huurspelers bestond. Maar hoe gaan ze zich presenteren op het hoogste niveau?

Het spreekt boekdelen over hoe efficiënt de club is georganiseerd: een relatief beperkt budget werd omgezet in prestaties waarvan andere clubs in de Challenger Pro League alleen kunnen dromen. Qua marktwaarde van de kern bezet Beveren zelfs maar de achtste plaats in de Challenger Pro League.

Het Amerikaanse Bolt Football Holdings heeft zich een goede eigenaar getoond

Financieel beschikt Beveren wel over een grote troef. Dankzij Bolt Football Holdings, dat de club in 2021 overnam, kon de club hogere lonen en wedstrijdpremies uitkeren dan hun concurrenten in 1B. De Amerikanen hebben al serieuze investeringen in de club gepompt.

Dat betekent dat het team ondanks zijn beperkte kosten toch een competitieve kern heeft opgebouwd. Het effect? Een ploeg die al vroeg de promotie verzekerde en met vertrouwen naar 1A kan kijken.

Sportief gezien is de ploeg bijzonder pragmatisch opgebouwd. Veel spelers kwamen gratis of op huurbasis binnen, wat de financiële druk laag houdt, terwijl de kern stabiel en goed gecoacht werd door Marink Reedijk. Het aandeel van Bob Peeters bij de samenstelling van de kern verdient trouwens ook een pluim.

SK Beveren blijft vasthouden aan lokale verankering

Die strategie zal ook in 1A doorgetrokken worden. De club heeft bewezen dat slimme scouting en een duidelijke visie belangrijker kunnen zijn dan enkel dure aankopen.

De overstap naar 1A betekent natuurlijk ook een aanpassing. De dominante speelstijl uit 1B zal moeilijk te handhaven zijn tegen de grotere clubs van de hoogste klasse. Beveren zal moeten leren verdedigen tegen fysiek sterkere tegenstanders en slimmer omgaan met positiespel. 

Wat de club extra interessant maakt, is de balans tussen ambitie en duurzaamheid. Beveren wil geen al te grote financiële risico’s nemen en behoudt een familiale sfeer met lokale verankering. Dit geeft hen een solide structuur om op langere termijn competitief te blijven, zelfs in de hogere klasse.

Kortom, SK Beveren is geen zwak broertje dat automatisch zal worden weggespeeld in 1A. Met een uitgebalanceerd budget, een efficiënt samengesteld team en een duidelijke visie, kan de club verrassen. Ze zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe uitdagingen, maar onderschatting zou pijnlijke resultaten kunnen opleveren voor de tegenstanders.

