Club Brugge zit met een heel lastig probleem: hoe lost Leko het op? "Het is een aderlating"
Club Brugge trekt dinsdag naar Atlético Madrid na de 3-3 in Jan Breydel. Zonder de geschorste Raphael Onyedika wacht Ivan Leko een moeilijke puzzel in de Champions League.

Club Brugge kijkt dinsdagavond Atlético Madrid opnieuw in de ogen. Afgelopen week speelden ze met 3-3 gelijk in het Jan Breydelstadion. De terugwedstrijd wordt in Madrid gespeeld, zonder Raphael Onyedika

De middenvelder van Club is geschorst en moet dus vervangen worden. Maar dat is nu net waar het moeilijk wordt. "De vervanger van Onyedika is een thema", beseft Gert Verheyen bij Het Nieuwsblad. "Dat is wel een aderlating, want die was vorige week fantastisch goed."

Wie vervangt Onyedika in Madrid?

Iedereen wacht nu af hoe trainer Ivan Leko dit probleem behandelt. "Die oplossing zegt sowieso iets over de ingesteldheid waarmee Club die wedstrijd zal beginnen. Worden Stankovic en Vanaken elk een rijtje naar achteren geschoven, met Tzolis daarvoor op het middenveld zodat Forbs en Diakhon op de zijkant blijven? Of speelt hij eventueel met Vermant én Tresoldi? Dat zouden twee zeer aanvallende opties zijn."

De meest logische vervanger lijkt op dit moment Felix Lemaréchal te zijn. Leko zei dat hij een "interessante optie was". Hugo Vetlesen kan ook, maar hij wordt de laatste weken al wat vaker vergeten.

"Als je gewoon Vetlesen kiest in plaats van Onyedika is dat al iets voorzichtiger. Ik zou het alvast raar vinden om op verplaatsing aanvallender te gaan spelen dan in eigen huis. Maar misschien kan het niet anders. Je moet immers toch ook weer een resultaat halen en dat kan niet door alleen te verdedigen", besluit Verheyen.

Volg Atlético Madrid - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

